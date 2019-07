Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

На початку матчу жодній з команд не вдалося захопити ініціативу, чому сприяли відсутність вільних зон та купа свистків з боку парагвайського рефері Маріо Альберто Діаса де Вівара – 7 свистків за перші 11 хвилин яскраво демонстрували стиль його арбітражу. Обидві збірні старалися діяти від контратак, але аргентинці були в них більш конкретними. Так, на 7-й хвилині Серхіо Агуеро завершив один з випадів дальнім ударом повз ліву стійку.

Вже на 12-й він записав на своє ім'я гол, який створив Лео Мессі: він сам заробив штрафний у центрі після проходу двох опорників, а потім хитро розрізав оборону пасом на Куна – чилійці в цей момент ще не увійшли в гру. Агуеро вирвався віч-на-віч з Аріасом, обійшов його та забив у порожні ворота – 1:0!

Біда не приходить одна. Вже за чотири хвилини після голу поле покинув Алексіс Санчес, який потягнув м'яз стегна. Аргентина одразу скористалася перевагою, організувавши кілька швидких атак. Чилійці трималися до 22-ї хвилини, поки Ло Чельсо не розрізав оборону пасом на Дибалу. Пауло прийняв м'яч, прискорився та прокинув сферу повз Аріаса, який відверто забарився з виходом із воріт – 2:0!

Після цього "альбіселесте" прогнозовано закрилися, чекаючи навалу чилійців у надії до контратаки. Втім, підопічні Рейналдо Руеди не змогли організувати бодай одного цікавого моменту біля воріт суперника – хіба що на 28-й Фернадес вимагав пенальті після вривання на край штрафного та відскоку м'яча в ніби-то в руку Отаменді. Ніякої руки там не було, кутовий нічого не дав, а на 31-й хвилині Аргентина ледь не закрила гру – це Дибала замкнув подачу з глибини ударом з лівої в падінні, але не влучив у площину воріт!

Загалом ситуація була прямо таки мертвою. Аргентина класно контратакувала, а чилійці все ніяк не могли себе завести. Врятувати матч міг тільки якийсь екстраординарний випадок – і Діас де Вівар його подарував, на 38-й хвилині вилучивши Гарі Меделя та... Ліонеля Мессі! Обидва поштовхалися на межі поля, хоча Лео й намагався демонстративно тримати руки вбоки. Навіть VAR не врятував від скандального рішення арбітра, хоча у першому таймі це ніяк не допомогло чилійцям. На перерву команди пішли за рахунку 2:0.

На старті другого тайму у чилійців знову почалися проблеми. Вже на 48-й хвилині поле через травму покинув Хара, а ще за дві біля їх воріт сталася критична ситуація – аргентинці завдали серію пострілів з меж карного майданчика, але всі якимось дивом вдалося заблокувати. На 55-й же міг забити Агуеро, якому залишалося замкнути простріл точним ударом в дотик, однак Чилі врятував відчайдушний підкат, який вибив м'яч у бік. Здавалося, що Аргентина ось-ось дотисне суперника, однак арбітр явно не збирався залишатися в тіні.

На 56-й хвилині стався фол на самій лінії штрафного "альбіселесте" – це Ло Чельсо вдарив Арангіса по нозі. Проблема була в тому, що лише одна нога Чарльза стояла у штрафному, але саме по ній Джованні й вдарив. Діас де Вівар сам пішов дивитися повтор, після якого повернувся на поле та призначив пенальті. Деякі футболісти сміялися, але Артуро Відаль потужним ударом з "точки" відквитав відставання чилійців у рахунку – 2:1!

Ліонель Скалоні зняв з гри Дибалу й кинув у бій Ді Марію, який тут же розігнав кілька непоганих контратак. Втім, загальний темп гри явно впав, що грало на руку чилійцям; кілька разів вони непогано прорвалися по флангу, але перший реальний момент після голу вдалося створити аж на 72-й хвилині – це Варгас увірвався на правий край штрафного та пробив по воротах, однак Армані врятував "альбіселесте". Аргентина могла закрити гру на 77-й, коли Ді Марія обіграв трьох суперників і віддав поперечну передачу в штрафний на Агуеро; Серхіо залишалося лише переграти Аріаса, але м'яч котився занадто повільно – голкіпер встиг забрати його! На 80-й Кун запоров ще одну контру, пробивши з дистанції повз праву стійку.

Ендшпіль поєдинку приніс кілька стандартів та подач у виконанні обох команд, однак суттєвої гостроти не виникало. Аргентина вже відверто сушила гру, знімаючи лідерів атаки, випускаючи руйнівників та діючи в три захисники. У збірної Чилі нічого не виходило ні в основний час, ні у шість компенсованих до нього хвилин – хіба що на 90+2-й вони вимагали пенальті після флангової передачі, однак ніякої гри рукою повтори не помітили. На 90+3-й вище воріт з-за меж штрафного вистрілив Артуро Відаль.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "альбіселесте". Таким чином, бронзові медалі Копа Амеріка-2019 виграла збірна Аргентини. Чилі завершило турнір на четвертому місці.

Порівняно з поєдинком проти Бразилії, Ліонель Скалоні зробив дві заміни – зліва у півзахисті знову з'явився Ло Чельсо, а в атаці замість дискваліфікованого Мартінеса нарешті вийшов Пауло Дибала. Схема при цьому змінилася на традиційні для "альбіселесте" на Копа Амеріка-2019 4-4-2 ромб. Вона залишала багато простору на флангах, чим могли скористатися швидкі латералі та вінгери Чилі, однак розрахунок тренерського штабу аргентинців полягав у фізичній формі "ла рохи" – вік кожного з її "крайків" становить не менше 30 років.

Задум працював ідеально із самих перших хвилин. Аргентина розривала суперника через контратаки по флангах.

У справі їх розгону дуже допомогав Лео Мессі, який опускався дуже низько і забезпечував "альбіселесте" контроль над перехідними фазами. Геній прекрасно чіплявся за нічийні м'ячі й швидко просувався вперед на своєму дриблінгу, що, зрештою, призвело до гольового штрафного в центрі на 12-й хвилині – перед ним Лео підхопив сферу та обіграв двох опорників.

Його швидкий пас на Агуеро також вписувався у концепцію максимально вертикального просування м'яча. Із семи передач аргентинців під удар лише одна була поперечною, однак їй передував прорив Де Пауля до штрафного через правий напівфланг. Два з цих пасів були розрізними і гольовими, хоча за передачами в останню третину поля чилійці мають дворазову перевагу – 73:132. Це яскраво демонструє різницю збірних в якості атаки.

Після другого голу Аргентина закрилася в центрі й приготувалася карати чилійців на контратаках, руйнуючи аналогічний стартовий план суперника. З позиційним наступом у "ла рохи" спостерігаються проблеми протягом усього турніру, тож "альбіселесте" впевнено довели справу до перемоги, особливо не змінюючи свою модель аж до останніх хвилин другого тайму.

14:4 за ударами, 7:2 за ударами з меж штрафного, 12:5 за обіграшами, 15:12 за відбираннями (при 20:24 за кількістю епізодів), 14:5 за перехопленнями, 24:9 за виносами – перемога Аргентини більш, ніж справедлива.

Не день збірної Чилі

При цьому не можна не відзначити той нефарт, з яким зіткнулися чилійці. Вони збиралися діяти на контратаках, а випади аргентинців старалися зривати максимально щільною і жорсткою грою в центрі поля. Словом, підопічні Рейналдо Руеди збиралися грати в свій традиційний футбол, однак вже до 10-ї хвилини стало зрозуміло, наскільки подібний стиль ризикований конкретно для цього матчу. Арбітр свиснув 7 фолів за 11 хвилин, що, по-перше, збивало темп гри, а по-друге – давало значну кількість стандартів.

Ця особливість діяла в обидві боки, однак Чилі не пощастило пропустити вже з першого ж такого штрафного в центрі. Щоправда, фол був беззаперечним, а самим чилійцям варто було менше спілкуватися з Діасом де Віваром – втім, розіграш Лео дійсно був неочікуваним. Найгіршим же фактом для них став навіть не гол Аргентини з другого удару по воротах, а необхідність переходити на позиційні атаки. В таких умовах постійні зупинки гри арбітром полегшували "альбіселесте" роботу в обороні, а тут ще й психологічні проблеми далися взнаки – чилійці справляли враження команди, яка ніяк не може завестися.

Іншою проблемою стали неочікувані втрати лідерів. Особливо важкою виявилась травма Алексіса Санчеча одразу після першого голу суперника – в той момент, коли потрібно були йти в атаку, Чилі залишилось без свого найсильнішого гравця. Абсолютно дурне вилучення реактивного Меделя на 38-й також болісно вдарило по атакувальних можливостях команди, а на табло вже світилися 2:0! Зрештою, на початку другого тайму травму отримав і захисник Хара – не те, щоб це було сильно критично, але Рейналдо Руеда втратив можливість підсилити гру більше, ніж одним футболістом. З іншого боку, особливо підсилюватись і не було ким.

Все це не означає, що Чилі програло виключно через нефарт та сумнівні рішення арбітра. В першу чергу, поразка була забезпечена слабкістю системи позиційного наступу та вразливістю на флангах, де діють вікові футболісти. Ці проблеми були підсилені слабкою грою голкіпера – як мінімум, другий гол був на совісті Аріаса, який забарився з виходом (хоча потім він кілька разів врятував). Чилійці при цьому програли нічийні м'ячі, на яких і збиралися грати – і навіть втрата аргентинцями Мессі не змінила суті матчу.

Аргентинці були швидші, зліші та конкретніші, але Чилі, все ж таки, могло щастити більше. Доля встигла віддати кілька боржків серією порятунків у другому таймі та суперечливим пенальті у ворота Армані, але повернути Санчеса на поле вона вже не могла.

Арбітр – головний герой зустрічі

Маріо Альберто Діас де Вівар – навряд чи хтось запам'ятав би таке складне ім'я парагвайського рефері матчу за третє місце Копа Амеріка-2019. Той, однак, явно збирався виправити цей недолік, почавши свистіти ледь не кожний фол із самих перших хвилин. Він збирався контролювати усі події на полі – навіть швидкий розіграш у центрі поля на 9-й у виконанні Відаля арбітр попросив перевиконати по свистку. Втім, вже за 12-й Діас де Вівар несподівано зрадив собі, дозволивши розіграти схожий епізод без свистка, що призвело до голу у ворота Аріаса.

Суперечливість епізоду полягала не тільки в цьому рішенні, а і в тому, що гол, швидше за все, зараховувати не можна було. Мессі вдарив по м'ячу, який котився по полю, чого правила не дозволяють. Щоправда, той вже майже зупинився, тому цілком вірогідно, що Діас де Вівар та його помічники банально не помітили мінімального руху сфери по газону.

Вилучення Мессі та Меделя на 38-й взагалі шокувало футбольну спільноту. Арбітр або дуже хотів увійти в історію, виписавши другу червону Лео у матчах за збірну, або ж вирішив пригадати аргентинцям жорстоку критику колег за роботу на Копа Амеріка-2019 – в будь-якому разі, цю штовханину можна було взагалі розвести без карток. Жовта була максимум у цій ситуації; вилучення виглядало абсурдним.

RED CARD FOR LIONEL MESSI

Messi gave Medel a nudge as they both chased a ball going out of play, Medel did not like that and put his face up against Messi!

Both Gary Medel AND Lionel Messi are sent off!#Argentina #Chile #CopaAmerica #ARGvsCHI pic.twitter.com/WfzfZfo9Uw