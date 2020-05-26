Баварія мінімально перемогла Борусію Д – шедевр Кімміха вбив інтригу в боротьбі за чемпіонство

Дортмундська Борусія мінімально поступилася Баварії (0:1) в центральному матчі 28 туру Бундесліги. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Суперники підходили до поєдинку лідерами першості та в чудовій формі – у 2020-му виграли по 9 матчів Бундесліги з 10. Баварія очолювала турнірну таблицю, Борусія відставала на 4 очки. Der Klassiker виглядав ключовою битвою в боротьбі за чемпіонство. Дортмундці не мали права на помилку, а мюнхенці могли фактично забезпечити собі титул.

Борусія Дортмунд – Баварія: онлайн-трансляція головного матчу сезону – як це було

Тренери не здивували стартовими складами. Люсьєн Фавр довірився футболістам у найкращих кондиціях, залишивши Санчо, Вітселя та Джана в запасі. Гансі Флік обмежився однією заміною в порівнянні з попереднім матчем – Гнабрі вийшов з перших хвилин замість Перішіча.

Дортмунд солідно розпочав зустріч. Вже на першій хвилині Боатенг рятував гостей на лінії воріт після слабкого удару Холанда. Потім Брандт перевірив пильність Нойєра – голкіпер був на місці. Дуже інтенсивно працював правий фланг Борусії, де мережива плели Хакімі та Азар. Туди ж приходив Брандт, відкривався під передачі Холанд.

Партнери регулярно доправляли м'яч норвежцю, але він у завершальній стадії не міг якісно розпорядитися снарядом: або не виходило пробити, або блокували суперники. Баварія поступово почала відвойовувати ініціативу, а Борусія перейшла в режим контратак. Одну з таких "запоров" Хуммельс – господарі вибігали 3 в 2, а Матс віддав жахливий пас.

Мюнхен створював напівмоменти, аж поки не підстеріг "джмелів" на грубій помилці. Коман знайшов у штрафному майданчику самотнього Гнабрі, той пробив повз воротаря, однак цього разу м'яч на лінії зупинив Піщек. У середині тайму швидка атака Баварії завершилася потужним ударом Комана в ближній кут – Буркі впорався.

Ініціатива знову повернулася до Борусії, яка добре розтягувала опонента та використовувала простір на флангах. Численні простріли та подачі в карну зону не завершувалися акцентованими ударами – Холанд ніяк не міг впіймати свою гру. В одному з епізодів Ерлінг вибігав на побачення з Нойєром, але фантастичний Девіс його наздогнав і зіграв у відборі.

Перед перервою Баварія взяла м'яч під контроль і закріпилася на чужій половині. Затяжна атака "ротен" дала результат. Йозуа Кімміх елегантно закинув за комірець Буркі у ворота – неймовірна краса. Рівний перший тайм завершився на користь Баварії, хоча обидві команди продемонстрували високий рівень футболу.

Борусія Д – Баварія: мистецький шедевр Кімміха – відео

У перерві Люсьєн Фавр провів подвійну заміну: замість Брандта та Ділейні вийшли Санчо та Джан. Не сказати, що Джейдон дуже вдало увійшов у гру, вимикаючись після втрат. Дауд взяв відповідальність на себе та розрядив здалеку гармату. На жаль, прямо в руки Нойєру. Команди продовжили обмінюватися ініціативою.

Баварія додала: Коман постійно подавав, Горетцка бахнув у дальній кут – Буркі витягнув, а зусилля Гнабрі на підбиранні (обіграв трьох) виявилися марними. Дортмунд відповів шансом Холанда, якого вивели на ударну позицію у штрафному майданчику. Норвежець приклався до м'яча, але сфера рикошетом від Боатенга полетіла повз ціль. Рикошетом від ліктя захисника. Жером впав на газон і не свідомо став рукою на шляху м'яча. Гру навіть не зупинили для детального перегляду VAR.

Санчо все ж трішки освіжив гру, видавши декілька гострих передач, але господарям бракувало в складі Брандта. Геррейро потужним ударом зі штрафного влучив точно в Нойєра, момент Азара зіпсував офсайд, а з пострілом Дауда знову впорався Ману. На іншому кінці поля Лєвандовскі викрутив м'яч у стійку – Буркі вже був безсилий.

До фінального свистка Борусія так і не зуміла відігратися. Холанд отримав пошкодження та достроково пішов з поля, а його партнери мусили змиритися з поразкою. Долю рівного матчу вирішив проблиск геніальності у Кімміха. Баварія перемогла з рахунком 1:0, набрала 64 очки та завершила боротьбу за чемпіонство. Дортмунд – другий, з 7 пунктами відставання за 6 турів до фінішу.