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Борусія Д – Баварія: мистецький шедевр Кімміха вивів мюнхенців вперед

20:18 422 Читать на русском
Борусія Д – Баварія: мистецький шедевр Кімміха вивів мюнхенців вперед
Борусія Д – Баварія – відео гола

Дортмундська Борусія приймає мюнхенську Баварію у центральному матчі 28-го туру німецької Бундесліги. Найцікавіші моменти поєдинку – в цій новині.

 
Йозуа Кімміх 43’
43’ Йозуа Кімміх

"Джмелі" на правах господарів більше атакували впродовж першого тайму, але пропустили гол у роздягальню. На 43-й хвилині Йозуа Кімміх розкішним парашутом із лінії штрафного майданчика закинув м'яч за комірець Буркі.

Відео гола Кімміха:

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