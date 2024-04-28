Астон Вілла – Челсі – 2:2 – відео голів і огляд драми в АПЛ з камбеком
Астон Вілла втримала нічию з Челсі в рамках 35 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Астон Вілла потужно розпочала, розривала правий фланг оборони Челсі та завдяки цьому забила швидкий гол. М'яч залетів у ворота від Кукурельї. Перед перервою господарі закріпили перевагу класним ударом Роджерса.
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Челсі відповідав, але моменти традиційно марнував Джексон – раз офсайд, потім удар в стійку. Михайло Мудрик відіграв майже весь матч, але користі від нього було мінімум, результативними діями відзначитися не вдалося.
Героєм "синіх" став Мадуеке. Він спершу забив сам після вдалого пресингу Челсі, а потім асистував під шикарний гол Галлахеру – Конор лівою поклав у дальню "дев'ятку".
Гості могли навіть вирвати перемогу, однак Палмер не реалізував вихід сам на сам. А гол Дісасі на п'ятій компенсованій хвилині скасували через фол після перегляду VAR.