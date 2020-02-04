Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ

Юний проспект Баварії Альфонсо Девіс, переживши важке дитинство, будує велику футбольну кар'єру. Основа чемпіонів Німеччини, красива дівчина з ПСЖ та горді батьки – канадець вже багато чого досяг.

Альфонсо Девіс – чудовий актор. Днями він запостив у Tik Tok ролик, в якому спародіював сцену з популярного американського ситкому Brooklyn Nine-Nine.

Жінка намагається впізнати вбивцю свого брата. Перед нею 5 підозрюваних, але вона не бачила злочинця, а лише чула, як той співав хіт Backstreet Boys. Полісмен допомагає, однак надто захоплюється... Словом, цей епізод – одна з візиток серіалу.

Оригінал для порівняння можна переглянути на Youtube, а це версія гравця Баварії, де він сам талановито зіграв усі ролі:

Вийшло дуже ефектно. І вокал, і акторська гра, і монтаж. Ролик розлітається мережею, а Альфонсо Девіс збирає компліменти.

Хлопчина вже не вперше демонструє свої вокальні здібності в Баварії – перед початком сезону він переспівував перед партнерами Вітні Г'юстон:

І правдоподібно повторював святкування зірок:

Загалом він душа компанії. У Баварії не соромиться підколювати навіть сенаторів Мюллєра та Лєвандовскі.

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З футбольною кар'єрою у 19-річного канадця також все в порядку – прогресує семимильними кроками. Він переїхав з Ванкувера у Мюнхен (рекордний на той час трансфер з МЛС – понад 10 млн євро) лише рік тому, але швидко адаптувався.

У цьому сезоні Альфонсо скористався кадровою кризою в обороні Баварії та увірвався в основу команди ще під керівництвом Ніко Ковача. Зміна тренера ніяк не завадила – з кінця жовтня "Фонзі" закриває лівий фланг захисту в кожному матчі.

Девіс розкрився на нерідній позиції – він вінгер. Однак це не заважає бути одним з найкращих серед "ротен" за останні місяці. Поки Альфонсо втримує такий рівень, проблем з лівою бровкою немає. Лукас Ернандес може спокійно відновлюватися, а Давід Алаба – божити в центрі оборони.

"Я не очікував, що гратиму в Баварії лівого захисника. Однак тренери розгледіли потенціал, тому я повинен працювати та призвичаюватися. Ця позиція не стала для мене проблемою, просто потрібно глибше вивчити нові функції.

Мушу зберігати концентрацію та залишатися голодним до футболу. Команда прийняла мене прекрасно, своїми виступами задоволений, моя німецька стає дедалі кращою", – так Девіс підсумував перший рік у Баварії.

Лідер збірної Канади дуже корисний в атаці: сильний у дриблінгу та позиційній грі, віддає тонкі передачі, знаходить моменти для ударів. І при цьому помітне вдосконалення в роботі на оборону. Його гра в осінньому Der Klassiker – топ-клас.

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"Альфонсо неймовірно швидкий. Всі бачили, як він одночасно тримав під контролем і Хакімі, і Санчо – надскладних опонентів. Попри незначну вагу, ефективний в єдиноборствах. Я дуже щасливий бачити його прогрес", – зізнався Гансі Флік. "Він стане гравцем світового рівня", – додав Улі Хьонесс.

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Девіс вже досяг значних висот, якщо враховувати, як починалося його життя. Альфонсо народився в таборі біженців у Гані – його сім'я втекла з Ліберії від громадянської війни. "В нас не було навіть їжі та одягу", – пригадує мама. "Ми не хотіли воювати, хотіли просто нормально жити. Однак без зброї на вулицю краще було не висовуватися", – розповідає батько.

У таборі їм гарантували безпеку, але жодних перспектив вибратися зі злиднів не було. Сім'я наважилася емігрувати в Канаду. Альфонсо отримав канадське громадянство і дуже цим пишається. Юнак вважає, що гостинна країна зробила для нього все. Коли Канада подавала спільну з США і Мексикою заявку на проведення ЧС-2026, Девіс виступив з промовою, в якій щиро розхвалював нову батьківщину.

Альфонсо дуже швидко подорослішав. "Він вже у 10 років бавив молодших брата та сестру. Змінював підгузки, доглядав малечу, поки батьки працювали", – розповідає дитячий тренер Девіса.

У 14 років його запросили в академію Ванкувер Вайткепс. Мама не хотіла відпускати сина в інше місто, боялася, що той забуде про навчання та виховання. І все ж "Фонзі" переконав батьків. Вже у 15 він вперше зіграв у МЛС, а через рік став наймолодшим дебютантом в історії збірної Канади. "Тепер я ним пишаюся", – каже мама зі сльозами на очах.

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Єдина "пляма" на репутації Девіса – штраф за запізнення на тренування Баварії в серпні. Його відпустили в Париж до дівчини, а назад канадець вчасно повернутися не встиг через проблеми в аеропорту Мюнхена.

До речі, кохана Девіса – теж футболістка, грає на позиції форварда. 18-річна Жордін Хюїтема зараз захищає кольори французького ПСЖ і національної збірної Канади (12 голів у 27 матчах). А перед тим виступала за Ванкувер Вайткепс, як і сам Альфонсо.