Бавария минимально победила Боруссию Д – шедевр Киммиха убил интригу в борьбе за чемпионство

Дортмундская Боруссия минимально уступила Баварии (0:1) в центральном матче 28 тура Бундеслиги. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Соперники подходили к поединку лидерами первенства и в отличной форме – в 2020-м выиграли по 9 матчей Бундеслиги из 10. Бавария возглавляла турнирную таблицу, Боруссия отставала на 4 очка. Der Klassiker выглядел ключевой битвой в борьбе за чемпионство. Дортмундцы не имели права на ошибку, а мюнхенцы могли фактически обеспечить себе титул.

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Тренеры не удивили стартовыми составами. Люсьен Фавр доверился футболистам в лучших кондициях, оставив Санчо, Витселя и Джана в запасе. Ганси Флик ограничился одной заменой по сравнению с предыдущим матчем – Гнабри вышел с первых минут вместо Перишича.

Дортмунд солидно начал встречу. Уже на первой минуте Боатенг спасал гостей на линии ворот после слабого удара Холанда. Затем Брандт проверил бдительность Нойера – голкипер был на месте. Очень интенсивно работал правый фланг Боруссии, где кружева плели Хакими и Азар. Туда приходил Брандт, открывался под передачи Холанд.

Партнеры регулярно доставляли мяч норвежцу, но он в завершающей стадии не мог качественно распорядиться снарядом: либо не получалось пробить, либо блокировали соперники. Бавария постепенно начала отвоевывать инициативу, а Боруссия перешла в режим контратак. Одну из таких "запорол" Хуммельс – хозяева выбегали 3 в 2, а Матс отдал ужасный пас.

Мюнхен создавал полумоменты, пока не подстерег "шмелей" на грубой ошибке. Коман нашел в штрафной одинокого Гнабри, тот пробил мимо вратаря, однако на этот раз мяч на линии остановил Пищек. В середине тайма быстрая атака Баварии завершилась мощным ударом Комана в ближний угол – Бурки справился.

Инициатива снова вернулась к Боруссии, которая хорошо растягивала оппонента и использовала пространство на флангах. Многочисленные прострелы и подачи в штрафную не завершались акцентированными ударами – Холанд никак не мог поймать свою игру. В одном из эпизодов Эрлинг выбегал на свидание с Нойером, но фантастический Дэвис его догнал и сыграл в отборе.

Перед перерывом Бавария взяла мяч под контроль и закрепилась на чужой половине. Затяжная атака "ротэн" дала результат. Йозуа Киммих элегантно забросил за шиворот Бурки в ворота – невероятная красота. Равный первый тайм завершился в пользу Баварии, хотя обе команды продемонстрировали высокий уровень футбола.

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В перерыве Люсьен Фавр провел двойную замену: вместо Брандта и Дилэйни вышли Санчо и Джан. Не сказать, что Джейдон очень удачно вошел в игру, выключаясь после потерь. Дауд взял ответственность на себя и разрядил издалека пушку. К сожалению, прямо в руки Нойеру. Команды продолжили обмениваться инициативой.

Бавария добавила: Коман постоянно подавал, Горетцка выстрелил в дальний угол – Бурки вытащил, а усилия Гнабри на подборе (обыграл трех) оказались напрасными. Дортмунд ответил шансом Холанда, которого вывели на ударную позицию в штрафной. Норвежец приложился к мячу, но сфера рикошетом от Боатенга полетела мимо цели. Рикошетом от локтя защитника. Жером упал на газон и не сознательно стал рукой на пути мяча. Игру даже не остановили для детального просмотра VAR.

Санчо все же немного освежил игру, выдав несколько острых передач, но хозяевам не хватало в составе Брандта. Геррейро мощным ударом со штрафного попал точно в Нойера, момент Азара испортил офсайд, а с выстрелом Дауда снова справился Ману. На другом конце поля Левандовски выкрутил мяч в штангу – Бурки уже был бессилен.

До финального свистка Боруссия так и не сумела отыграться. Холанд получил повреждение и досрочно ушел с поля, а его партнеры должны были смириться с поражением. Судьбу равного матча решил проблеск гениальности у Киммиха. Бавария победила со счетом 1:0, набрала 64 очка и завершила борьбу за чемпионство. Дортмунд – второй, с 7 пунктами отставания за 6 туров до финиша.