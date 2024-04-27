У матчі 31-го туру Бундесліги Штутгарт на виїзді розійшовся миром з Байєром (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Завершував суботню програму 31-го туру Бундесліги поєдинок між Байєром та Штутгартом. Леверкузенці, які вже оформили чемпіонство, боролись за престиж і продовження безпрограшної серії, тоді як шваби вели битву з Баварією за другу сходинку.

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Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі створив Штутгарт – на 14-й хвилині Гірассі головою замикав навіс у штрафний, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах біля правої стійки.

Байєр огризнувся лише в середині тайму – Шик з близької відстані пробив над поперечиною. Вже у доданий час Андріх мав шанс зі штрафного, але пробив над поперечиною.

Одразу по перерві Штутгарт вийшов вперед, а через 10 хвилин подвоїв свою перевагу. Та Байєр не збирався здаватись і ще перед екватором другої половини зустрічі один гол відквитав. "Фармацевти" за 10 хвилин до завершення матчу зуміли зрівняти, але VAR зафіксував офсайд, і взяття воріт було скасовано.

Здавалось, підопічні Алонсо зазнають першої поразки в сезоні, але Байєр не був би Байєром, якби не забив у доданий час. Андріх був першим на добиванні після навісу зі штрафного і зберіг для команди неймовірну безпрограшну серію.

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