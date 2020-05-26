Борусія Дортмунд – Баварія: онлайн-трансляція головного матчу сезону

Дортмундська Борусія на власному полі приймає Баварію в центральному матчі 28 туру Бундесліги. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч 28 туру Бундесліги Борусія Д – Баварія розпочався о 19:30 за київським часом. Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Зустрічаються лідери першості. Баварія очолює турнірну таблицю, Борусія відстає на 4 очки. Домашня поразка означатиме крах надій Дортмунда на чемпіонство. Обидві команди в чудовій формі – у 2020-му виграли по 9 матчів Бундесліги з 10. Коронавірусна пауза не вибила їх з колії.

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Люсьєн Фавр скопіював склад з попереднього матчу, в якому Борусія переграла Вольфсбург. Джейдон Санчо розпочинає поєдинок у запасі, як і Джан з Вітселем. Матс Хуммельс в основі.

Гансі Флік зробив одну заміну в порівнянні з переможною грою проти Айнтрахта – Серж Гнабрі повністю відновився та замінив Івана Перішіча.

Стартові склади

Борусія Д: Буркі – Піщек, Хуммельс, Аканджі – Хакімі, Дауд, Ділейні, Геррейро – Азар, Холанд, Брандт.

Запасні: Хітц, Шмельцер, Балерді, Морей, Вітсель, Джан, Рейна, Гьотце, Санчо.

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллер, Гнабрі – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Май, Лукас, Одріосола, Мартінес, Батіста-Майєр, Перішіч, Кюізонс, Зіркзее.

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