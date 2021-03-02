Борусія М – Борусія Д

2 березня, 21:45. Менхенгладбах, Борусія-Парк.

Чому потрібно подивитися: на Борусія-Парк пройде найгучніша за іменами дуель 1/4 фіналу Кубка Німеччини. Після сенсаційного вильоту Баварії турнір вперше за останні 3 сезони отримає нового переможця, а обидві Борусії є одними з головних претендентів. Щоправда, як Гладбах, так і Дортмунд перебувають не в оптимальній формі. "Джмелі", хоч і виграли два останні поєдинки в аутсайдерів чемпіонату Німеччини, але регулярно втрачають очки з командами, які зазвичай зобов'язані були обігрувати.

У Гладбаха справи ще гірші. Команда Марко Розе в лютому виграла лише один матч – у Штутгарта в 1/8 фіналу Кубка. В чемпіонаті "жеребці" не можуть виграти з 22 січня. Цікаво, що останньою командою, яку Менхенгладбах здолав у Бундеслізі, була саме БД – поєдинок на Борусія-Парк завершився тріумфом господарів з рахунком 4:2, які таким способом взяли реванш за розгромні 0:3 в першому колі.

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Додаткової інтриги поєдинку додає персона головного тренера "жеребців". Влітку Марко Розе змінить Менхенгладбах на Дортмунд, а це дербі стане останнім для німецького фахівця перед від'їздом. Поки ще його Борусія опинилася у серйозній ямі, але звитяга над принциповим суперником може повернути Гладбах до життя. Словом, буде бій – хоч суперники останнім часом і не вражають, але принциповість протистояння нікуди не зникла.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон

2 березня, 22:00. Манчестер, Етіхад.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: головне питання в поєдинку 29-го туру АПЛ – чи спіткнеться нарешті команда Хосепа Гвардіоли, яка виграла вже 20 (!) матчів поспіль. "Містяни" розбирають на молекули суперника за суперником, за якихось два місяця перетворившись із претендента на зону ЛЧ в беззаперечного лідера Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті випереджає Ман Юнайтед вже на 12 очок, а у неділю, 7 березня, команди зустрінуться в дербі. Хосеп Гвардіола, безумовно, тримає у думках протистояння з "червоними дияволами", тому на гру з командою Нуну Ешпіріту Санту може вийти не зовсім оптимальний склад Сіті. Щоправда, навряд чи "вовків" варто недооцінювати – Вулверхемптон не програє вже 5 поєдинків чемпіонату, при цьому обігравши Арсенал та відібравши очки в Лестера, який відчайдушно б'ється за зону ЛЧ. Але чи до снаги "вулвз" стримати крейсерську ходу Манчестер Сіті?

Чи вийде на поле Олександр Зінченко? Залежить від пріоритетів Гвардіоли. Останнім часом українець знову став основним лівим захисником "містян" та отримує перепочинок у менш важливих поєдинках. Проти Вест Хема на вихідних Зінченко віддав передгольовий пас, а попереду в Сіті дербі Манчестера, тому не виключено, що Гвардіола вирішить поберегти українця. Але лізти в голову Пепу – марна справа, тому чекаємо вечора вівторка.

До слова, інтрига є і в складі Вулверхемптона – поспостерігаємо за захисником "вовків" Максом Кілманом, який начебто не проти грати за збірну України, а УАФ вже веде відповідні перемовини з футболістом. Коли ж оцінювати гру потенційного дебютанта збірної, як не проти такого потужного суперника?

Прогноз "Футбол 24": 2:0.

РБ Лейпциг – Вольфсбург

3 березня, 21:45. Лейпциг, Ред Булл Арена.

Чому потрібно подивитися: друга за іменами вітрина чвертьфінальної стадії Кубка Німеччини. Друга за статусом, але беззаперечний номер один за грою, адже саме РБ Лейпциг та Вольфсбург останнім часом демонструють найкращі результати в Німеччині. Команда Юліана Нагельсманна виграла останні 5 поєдинків Бундесліги та відстає від Баварії тільки на два пункти. Вольфсбург спіткнувся лише з Борусією М, набравши 19 очок у останніх 7-ми матчах чемпіонату.

Те, що стосувалося дуелі обох Борусій, підходить і до цього матчу. Виліт Баварії з Кубка дав іншим німецьким командам рідкісний шанс здобути трофей. Юліан Нагельсманн, якому видають море авансів, повинен нарешті почати їх виправдовувати в повному обсязі – в активі перспективного тренера і досі немає виграних трофеїв у дорослому футболі. Чому б не зробити це в поточному сезоні? Тим більше, що Нагельсманн, імовірно, проводить останні місяці в РБ Лейпциг (тренера активно сватають в Тоттенхем на заміну Жозе Моурінью). Але і симпатичний колектив Олівера Гласнера теж не варто скидати з рахунків – цьогоріч гра "вовків" дійсно милує око та приносить результат у вигляді проміжного третього місця Бундесліги.

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Не так давно Вольфсбург приймав РБ Лейпциг у рамках чемпіонату Німеччини – 16 січня була зафіксована бойова нічия 2:2. Відтоді обидві команди демонструють відмінні результати, тому у середу на Ред-Булл Арені є підстави сподіватися на видовище.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Барселона – Севілья

3 березня, 22:00. Барселона, Камп Ноу.

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: "синьо-гранатові" спробують вирвати путівку до фіналу Кубка Іспанії. Три тижні тому на Рамон Санчес Пісхуан Севілья здолала Барсу з рахунком 2:0 і їде на Камп Ноу в статусі фаворита протистояння. Команда Хулена Лопетегі дійсно має великі шанси на фінал Копа дель Рей – у Барси серйозні проблеми в захисті (травмовані Серхі Роберто, Піке та Араухо). Окрім вказаного тріо, в лазареті перебувають Ансу Фаті, Філіппе Коутіньо і Міралем П'яніч, а в останньому матчі Ла Ліги травмувався ще й Педрі. Всі ці втрати явно не сприяють підвищенню шансів Барси, яка змушена відігравати виїзний провал у вигляді 0:2.

Щоправда, каталонці вже продемонструвати, що здатні на подвиг. Минулих вихідних команди зустрічалися на Рамон Санчес Пісхуан вже в рамках чемпіонату, а гра завершилася перемогою Барселони з рахунком 2:0. Повторення такого результату в середу переведе поєдинок на Камп Ноу в екстра-тайм. Але Хулен Лопетегі, безумовно, зробить висновки з тієї невдачі. Гол Севільї на виїзді практично гарантує андалусійцям фінал Кубка – Барселона, звісно, здатна на диво, але навряд чи відвантажить гостям 4 голи у відповідь. Принаймні, шансів на це не так багато.

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Барсі насправді не позаздриш – 5-очкове відставання від лідера Ла Ліги Атлетіко (при матчі в запасі у мадридців), фінансові проблеми, та й ще й додалося розслідування і арешт колишнього президента клубу. У неділю, 7 березня, пройдуть вибори нового очільника Барселони, але це буде за кілька днів. Наразі ж Рональд Куман близький до програшу вже другого трофею в Іспанії, що явно не додасть оптимізму прихильникам "блаугранас". Хоча Барса, звісно, буде битися за фінал – той же Ліонель Мессі в останньому матчі "рвав" так, як не бігав кілька останніх років.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Ліверпуль – Челсі

4 березня, 22:15. Ліверпуль, Енфілд.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: битва претендентів на зону ЛЧ, які наразі перебувають за межами заповітної топ-4. Томас Тухель вперше протистоятиме Юргену Клоппу в іншому чемпіонаті, окрім німецького – дебютна дуель колишніх наставників Майнца і дортмундської Борусії на Туманному Альбіоні. Щоправда, сентименти якщо і будуть, то хіба за пляшкою вина (або, швидше, навіть за бокалом пива), адже і Ліверпулю, і Челсі вкрай небажано втрачати очки.

Мерсисайдці лише кілька днів тому перервали чотириматчеву програшну серію в чемпіонаті, здолавши Шеффілд Юнайтед – аутсайдера Прем'єр-ліги. Челсі після серії перемог двічі поспіль втратив очки, розписавши мирові з Саутгемптоном і Манчестер Юнайтед. Попереду в "пенсіонерів" іспит знекровленим чинним чемпіоном, який через деякий час передасть корону Ман Сіті.

У Ліверпуля досі біда в захисті – як і раніше, травмовані ван Дейк, Матіп, Гомес та Фабінью, а нещодавно у лазарет потрапив ще й Джордан Хендерсон. Капітан ризикує пропустити до двох місяців. У Томаса Тухеля таких втрат немає, адже травмований лише Тьягу Сілва. Після приходу німецького тренера Челсі став надійніше грати у захисті, але чи зуміють лондонці стримати атакувальне тріо Ліверпуля? Букмекери вважають, що ні, адже віддають команді Юргена Клоппа, хоч і невелику, але все ж перевагу.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

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