Розе допрацює сезон з Борусією М і лише влітку переїде в Дортмунд, але про рішення оголосили вже зараз. Момент, можливо, не найкращий... У Гладбаха через тиждень плей-офф Ліги чемпіонів, а Марко Розе ще доведеться боротися зі своїм майбутнім клубом за топ-4 Бундесліги (БД зараз шоста, БМ – сьома) та Кубок Німеччини (дербі Борусій у чвертьфіналі). Мережа вибухнула обуренням, але нічого страшного тут немає.

Розе офіційно покине Борусію М в кінці сезону – ката Шахтаря забере Дортмунд за чималу компенсацію

Штучно затягувати з оголошенням до кінця сезону не було сенсу. Німецькі журналісти вже давно говорили про трансфер Розе, як про довершений факт. Сам Марко ухилявся від прямих запитань, але жодного разу навіть не спробував заперечити чутки про Дортмунд. Його підопічні й так все розуміли – в чому шок, що має підкосити команду?

Керівництво Гладбаха вимагало від тренера якнайраніше визначитися зі своїм майбутнім, щоб мати час на пошук заміни (Джессі Марш, Ерік Тен Хаг і Аді Хюттер – головні претенденти). Нормальна історія. Коли у такого прогресивного тренера в контракті прописана 5-мільйонна клаусула, потрібно бути готовим, що нею скористаються в будь-який момент. До того ж сама Борусія М вчинила схожим чином, викупивши Розе в Зальцбурга.

Розе – амбітний тренер. Якщо він отримує пропозицію піти на підвищення, він без сентиментів її приймає. Так було із Зальцбургом: історичну можливість пограти в групі ЛЧ він проміняв на Борусію М без ЛЧ, бо це був крок вперед. Так і тепер: у Гладбаха більше шансів залетіти в Лігу чемпіонів, ніж у нинішнього Дортмунда. Але Дортмунд – це перспективи, це кращі фінансові можливості, це робота з суперталантами, це ще один крок на шляху до топ-клубу. Мотиви Марко Розе максимально зрозумілі.

Мотиви Борусії Дортмунд також. Розе – ідеальний варіант для клубу, який досі живе Юргеном Клоппом. Мова не лише про керівництво – вболівальники та преса теж все рівняють на Клоппа. Результати, стиль гри, емоції тренера. Люсьєн Фавр став жертвою цього всього: результати були непоганими, але від нього вимагали чемпіонських див Клоппа; пресинг недостатньо активний, розіграші недостатньо швидкі, емоцій недостатньо багато.

Учень Клоппа здатен повернути втрачений дух Юргена на Вестфаленштадіон. Розе 6 років грав у Клоппа в Майнці, переймаючи досвід і стиль. Пройшовши школу Ред Булл, він ставить агресивний вертикальний футбол зі ставкою на пресинг. Атаки нинішньої Борусії М – найшвидші в Бундеслізі. Хіба не про це мріє "чорно-жовта" армія?

Марко виграв два з трьох матчів у Баварії та показав сміливу гру в Лізі чемпіонів, давши бій Реалу з Інтером і розбивши Шахтар 10:0. Ще й добре проявив себе в роботі з молоддю – вивів на новий рівень Тюрама, Емболо, Нойхауса, Закарію. Існує ненульова ймовірність, що останні двоє, або принаймні один Флоріан, поїдуть за наставником у Дортмунд, аби посилити півзахист BVB, де Вітсель здав, Ділейні та Джан не дають достатньо креативу, Беллінгем ще зелений, а Дауд – це Дауд.

Холанд і Санчо також мали б спрогресувати під керівництвом Розе (саме Марко підпускав норвежця до основи Зальцбурга), однак можуть його не дочекатися. Якщо Борусія не потрапить у Лігу чемпіонів, Джейдона доведеться продати, щоб покрити дірки в бюджеті. Ерлінг мав би залишитися, адже його кар'єра чітко розписана – перехід у топ-клуб запланований на літо 2022-го, коли в контракті з Борусією активується право викупу. Але в плани сім'ї Холанда точно не входив сезон без ЛЧ.

Проліт повз Лігу чемпіонів стане мінікрахом для Дортмунда. І річ не тільки в тому, що потенційні покупці Санчо будуть торгуватися з позиції сили. У клубу не буде грошей на підсилення команди. Розе може працювати з наявним підбором виконавців (більшість футболістів легко впишуться у його схеми) і навряд чи вимагатиме якихось космічних трансферів. Але центр півзахисту, центр оборони та позиція правого захисника потребують негайного підсилення.

Марко Розе та його знаменитий штаб на чолі з колишнім блогером Рене Марічем їдуть в Дортмунд аж ніяк не на тепличні умови. "Чорно-жовті" загрузли в проблемах. Симбіоз молоді та ветеранів у Борусії не працює, Марко Ройс більше схожий на жалюгідного невдаху, ніж на капітана. Від майбутнього тренера чекають різких рішень, але починати роботу запроторенням Ройса в запас і відбиранням в улюбленця трибун пов'язки – дуже ризиковано.

З Фавром у Борусії хоча б помітна була ідея, був план на матчі, а після його звільнення настала просто катастрофа. Жодних патернів для оборони, жодного малюнку в атаці, жахи на стандартах. Попереду все тримається на індивідуальному креативі Санчо, Рейни та Геррейро + бомбардирському таланті Холанда. Тимчасовий тренер Едін Терзіч явно не тягне, команда регресує, а до кінця сезону ще три місяці. У такому режимі (одна перемога в шести турах) можна легко опинитися поза топ-4.

Здається, що небажання залишити спадщину Клоппа в стороні грає в мінус клубу. Однак погляньмо на це з іншого боку. Борусія Д та Баварія в плані можливостей – на різних планетах. Просто хороший тренер, яким був Люсьєн Фавр, не здатен подолати цю відстань. Для чемпіонства перед Дортмундом повинні ідеально стати всі зірки, а ще потрібен феномен у тренерському кріслі. Який не лише прищепить якісний футбол, а й впишеться в атмосферу клубу. Марко Розе підходить під цю роль.

Заручник порівнянь з Клоппом і очікування див – Фавр був приречений у Дортмунді