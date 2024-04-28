Легенда мюнхенців вважає, що німецький фахівець не вміє працювати з тими гравцями, які є у його розпорядженні, і тому хоче трансферів.

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"Тухель не думає, що зможе покращити Девіса, Павловича чи Мусіалу. Якщо це не спрацює, він вважає, що потрібно купити іншого", – цитує Хьонесса Фабріціо Романо.

Тренер Баварії різко відповів почесному президенту і висловив своє незадоволення його слова:

"Це так далеко від реальності, що я навіть не знаю, як на це відповісти. У мене зачеплена тренерська честь. Якщо ми щось і довели за останні 15 років, так це те, що гравцям з академії завжди є місце в нашій команді, якщо вони показують хороші результати. Я не дуже розумію ці заяви Улі. Я думаю, що це абсолютно безпідставно", – наводить слова Тухеля інсайдер.

Нагадаємо, що німецький фахівець покине команду влітку. Баварія досі офіційно не представила нового тренера.

Мюнхенці зіграють 30 травня з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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