На Рамон Санчес Пісхуан зустрічались команди з найкращою формою серед усіх представників Ла Ліги. Барса не поступалась 14 матчів поспіль (11 перемог і 3 нічиї), тоді як Севілья видала серію із 6-ти тріумфів. Нервіонці вважались фаворитом нинішнього протистояння. Ба більше, іспанська преса записала їх до числа претендентів на титул. Рональд Куман вирішив здивувати Лопетегі незвичною для "блаугранас" схемою 3-5-2, і це спрацювало.

Севілья – Барселона: кадрова революція Кумана та онлайн-трансляція матчу

Суперники відверто перегнули з футбольною розвідкою. Стартова чверть поєдинку минула у найкращих традиціях катеначчо – обережний футбол, багато боротьби й кілька брутальних фолів. Жордан перевірив на міцність спину Бускетса, а Піке заїхав ліктем у потилицю Де Йонгу. Барса організувала щось схоже на атаку завдяки неточній передачі Мессі – активний на перших хвилинах Дест підхопив сферу на правому краю штрафного, а потім невдало навісив. Ось і все. Як же вчасно Marca видала матеріал про кризу іспанського футболу. Мовляв, команди відмовляються ризикувати і грають надто вже хрестоматійно, звідси ж – найнижча результативність у середньому за матч у топ-5 лігах.

В середині першого тайм про себе нагадав Буну. Мессі помітив зліва вільного Дембеле, який розім'яв кіпера Севільї кволим ударом в дальній кут. Утім, на 29-й хвилині чергова дуель француза з марокканцем завершилась несподіваним м'ячем гостей. "Рохібланкос" втратили сферу в центральному колі, Мессі миттєво розрізав оборону господарів хірургічною передачею на Усмана, а той потужно вистрілив під ліву стійку – 0:1.

Забитий м'яч додав упевненості каталонцям, які одразу ж провели ще кілька небезпечних атак. Триходівку Мессі-Дест-Де Йонг перервав лише вчасний вихід Буну. Нідерландець відверто перетягнув з ударом, за що й поплатився. Дест влупив над поперечкою, проскочивши Ескудеро, немов на велосипеді. Севілья? Тотальна відсутність моментів за стартові 45 хвилин. Лопетегі повністю програв Куману тактичну дуель до перерви. Суперзаряджений Мессі ледь не нарвався на вилучення – рефері пробачив аргентинцеві з жовтою в пасиві зрив атаки після фолу на Кунде.

Барса втрачає два супершанси станом на 60-ту хвилину. Спочатку Дест завершує прекрасну комбінацію ударом в карскас фактично з лінії воротарського, а згодом Дембеле зробив усе, аби відзначився Мессі. Француз виконав ефектний забіг а-ля Бейл-Бартра, прибрав Кунде і відкотив на Лео, який вгатив по горобцях. Оборона Севільї тріщала по швах, а Барсі знову не вистачало ефективності на завершальній стадії.

Leo Messi vs Sevilla BEST FINISHER OF ALL TIME ? pic.twitter.com/pnwO9SkeZ7 — Ehap (@Isckandr7) February 27, 2021

Лангле повинен був знімати усі питання щодо переможця – виграв другий поверх і дивом промахнувся. Севілья відповіла результативним ударом Ен-Несірі у ближній, але м'яч справедливо скасували. Марокканець підіграв собі рукою. Лео Мессі ставить ефектну крапку! 19-й гол аргентинця в чемпіонаті. Обігрався з Морібою, прокинув сферу повз Фернандо й здругої спроби заштовхав м'яча у сітку – 0:2.

GOAL! Messi makes it 2-0 to Barcelona! pic.twitter.com/7FbnKTAaVo — Goal (@goal) February 27, 2021

У підсумку Барса здобуває заслужену перемогу та чинить шалений тиск на Атлетіко. Каталонці набрали 53 очки, скоротивши розрив майже до мінімуму, щоправда "матрацники" (55 балів) провели на дві поєдинки менше. Реал – третій (52) з грою в запасі, а Севілья (48), схоже, вибуває з чемпіонських перегонів.

Барса зберігає шанси на титул, Куман знайшов панацею

Хто б міг подумати, що після ганебної поразки на Рамон Санчес Пісхуан в Кубку Короля каталонці настільки легко обіграють Севілью у чемпіонаті. Рональд Куман зробив правильні висновки після недавньої зустрічі команд. Нідерландський фахівець буквально розгромив прагматичного Лопетегі у бездоганній шаховій партії. Так, провальну в попередніх матчах оборону Барси вилікувала давно не революційна схема 3-5-2, проте тактичний план Кумана спрацював божественно. "Блаугранас" вперше зіграли з тріо центрбеків Мінгеса-Піке-Лангле, а Дест з Альбою розташувались трохи вище.

Найбільшим бенефіціаром переходу на нову-стару формацію виявився Усман Дембеле, який отримав велику свободу дій. Фактично француза звільнили від оборонних обов’язків, дозволивши повністю зосередитись на атаці. Спрацювало ідеально – Усман забив і створив ще декілька гольових нагод, які запороли партнери, зокрема Мессі. І хто тепер згадає про Грізманна? Останній залишився на лаві запасних, хоча той же Брейтвейт отримав 15 хвилин, враховуючи компенсований час.

Барса повністю контролювала гру. Вперше за 10 років Севілья не завдала жодного удару в напрямку воріт суперника. Тотальна безпомічність "рохібланкос", яких якісно накривали високим пресингом, вилилась у чотири попередження за стартові 45 хвилин. Не було видно ні рішучого Кунде, ні швидкого Дієго Карлоса. Бразильця, до слова, зняли ще у перерві. Він регулярно втрачав позицію, помилявся при елементарних передачах, програвав боротьбу. У другому таймі господарі трішки додали, однак лише раз поцілили в площину, Барса – 5 при 9-ти спробах. Найбільше розчарував Папу Гомес, який наразі губиться в тактичних побудовах Лопетегі – дуже мало загострень і регулярні проблеми з підстраховкою.

Ідеальний матч Барси ледь не перекреслила давня болячка – кепська реалізація. На старті другого тайму "блаугранас" організували три вбивчі атаки, але завершення було нікудишнім. Навіть Мессі забракло холоднокровності після блискучого проходу Дембеле. А який міг бути гол… Одразу згадався матч з Кадісом, коли підопічні Кумана володіли тотальною перевагою, створили вагон моментів, а потім дозволили супернику зрівняти рахунок. Сьогодні пощастило більше.

Варто зазначити, що Барселона перемагає в гостях 7 матчів поспіль – це четвертий показник за всю історію. Перевершити досягнення Пепа (12 поєдинків у сезоні 2010/11) буде складно. Шанси на титул зберігаються, тим паче з таким багатообіцяючим футболом. Проте аутсайдерів вдома надалі потрібно обігрувати. Куман, якого багато критикують, копіює дебютний сезон Кройфа – майже ідентичні показники за очками й м’ячами. "Летучий голландець" також був близьким до відставки, та зрештою виграв безліч трофеїв…

SEV 0-2 FCB (FT) - En sus primeros 25 partidos de La Liga como entrenador del Barça...



Cruyff: 16 victorias, 54 puntos, 54 goles anotados y 20 concedidos (diferencia +34)



Koeman: 16 victorias, 53 puntos, 55 goles anotados y 22 concedidos (diferencia +33)



Casi idénticos. pic.twitter.com/kU4J8y3o5Z — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 27, 2021

Я бачив, як пресингує Мессі!

Аргентинець хоче виграти бодай щось цього року, можливо, на прощання. Настільки зарядженого Лео ми не бачили давно. Він перебував на божественному рівні проти своєї улюбленої жертви. Лишень задумайтесь, Мессі відзначився 38-ма м’ячами та 18-ма асистами у 42-х поєдинках з Севільєю. І чим вже вони йому так насолили? Якщо Лео вийде зі схожим настроєм на матч-відповідь півфіналу Кубка Короля, то виїзні 0:2 – можна відігрувати.

5 успішних спроб дриблінгу, 3 удари у площину, 90% точності передач, гол+асист нарешті – це все буденні цифри, навіть трохи нижчі, ніж зазвичай. Утім увагу потрібно звертати, передусім, на оборонні дії аргентинця. Його частенько звинувачують у пасивній грі без м’яча, мовляв усі захищаються, а той ходить пішки, однак Нервіон "скуштував" іншого Мессі – войовничого, по-доброму нахабного, імперського.

He used his hands and still couldn’t stop Messi pic.twitter.com/FzNOW7Ydi3 — ESPN FC (@ESPNFC) February 27, 2021

Лео тричі відбирав м’яча на чужій половині поля, до біса класно підтримував першу хвилю пресингу разом з Педрі та Дембеле, відтягувався назад, аби допомогти обороні. Фернандо майже весь час грав обличчям до власних воріт – аргентинець не дозволяв розвернутись навіть ціною жовтої. В кінці першого тайму Мессі ризикував нарватись на друге попередження, але рефері Ернандес Ернандес не помітив грубого фолу в боротьбі з Кунде. Екс-арбітр ФІФА, а нині експерт Марки, Андуахар Олівер, підтримує: "Суддя і так переборщив, покаравши Лео за фол на Фернандо. То був ігровий епізод". Поки Мессі б’ється, боротьба за чемпіонство триватиме до останнього туру.