7 рішень Лопетегі, які визначать майбутнє Реала: Лунін, Азар та Вінісіус очікують на вирок

Мадридський Реал за декілька тижнів до старту нового сезону не вирішив ряд стратегічних питань. Хулен Лопетегі повинен прийняти щонайменше 7 важливих рішень.

Дилема №9

"Футбол 24" вже розповідав, що Реал наразі не визначився з наконечником атаки. Хулен Лопетегі начебто збирається робити ставку на Каріма Бензема, але президент Реала Флорентіно Перес продовжує марити підписанням зіркового форварда, який би гарантував команді щонайменше 30 голів за сезон. Бос "вершкових" сильно сумнівається, що Бензема самотужки зможе компенсувати відсутність Кріштіану Роналду, який ставав найкращим снайпером клубу протягом дев'яти сезонів поспіль. Фанати Реала в опитуванні видання Marca висловились за підписання Харрі Кейна, а ось Перес хотів би перевезти у Мадрид Роберта Лєвандовскі. Втім вирішальне слово буде за Лопетегі, який поки що "повністю задовлений кадрами".

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Азар – новий "галактіко"?

Лідер Челсі вже давненько перебуває на радарі мадридського гранда та готовий вирушити в Іспанію навіть пішки, однак його "вершкове" майбутнє повністю залежить від рішення Лопетегі. Баскський фахівець повинен навести серйозні аргументи Пересу, щоб той наважився викласти за 27-річного бельгійця 225 млн євро, які вимагає Челсі. Поки що новий наставник Реала не визначився, чи потрібен йому гравець на лівий фланг атаки, де можуть зіграти Іско та Асенсіо. Часу на роздуми також залишилось небагато, адже 9 серпня англійські клуби вже не зможуть підписувати нових гравців та навряд чи відпускатимуть своїх лідерів.

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Заміна Тео

Лівий латераль Реала Тео Ернандес однією ногою перебуває поза межами клубу. 20-річний француз провалив свій дебютний сезон у складі "вершкових", тож зараз мадридці розглядають варіант з орендою перспективного гравця. Найбільш реальним претендентом на Тео вважається Реал Сосьєдад. Якщо Ернандес таки покине Мадрид, то Лопетегі доведеться вирішувати: шукати йому заміну або ж використовувати перевіреного роками Начо як дублера Марсело.

Майбутнє Ковачіча

Хорватський хавбек вже неодноразово заявляв, що хоче покинути Мадрид у пошуках стабільної ігрової практики. Попри публічне прохання віце-чемпіона світу дозволити йому піти, "вершкові" не мають наміру його відпускати. На передсезонних зборах Лопетегі запевнив Ковачіча, що розраховує на нього, однак не може гарантувати 24-річному півзахиснику стабільного місця в основному складі. Хорват – одна з найбільших проблем Хулена, яку більше не можна відкладати у довгу шухляду.

Воротарське питання

Одразу й не згадаєш, коли востаннє Мадрид мав стільки приємного головного болю через надлишок голкіперів світового класу. Флорентіно Перес вірить, що найближчим часом йому вдасться підписати одного зі своїх фаворитів Тібо Куртуа, однак прихід бульгійця – справжня головоломка для Лопетегі. Наставнику Реала доведеться вирішувати, чи залишати у команді Кейлора та кого зробити №3 – Луніна або Касілью. Усі троє чинних голкіперів перебувають у підвішеному стані та чекають на вердикт Хулена.

Де Томас чи Майораль

Обидва молодих форвардів претендують на одне вакантне місце. Де Томас, який є вихованцем Реала, у минулому сезоні був ключовим футболістом Райо Вальєкано. У складі "бджіл" він забив 24 голи та допоміг мадридцям повернутись у Прімеру. Гра молодого форварда настільки вразила босів Реала, що його не лише повернули з оренди, але й перепідписали з ним контракт до 2023 року. Тепер Лопетегі повинен вирішити, чи заслужив Де Томас залишитись в першій команді більше, ніж Майораль. Останній довів, що на нього завжди можна розраховувати, однак для розкриття усього потенціалу йому може знадобитись зміна команди.

Вінісус та Едегор

18-річний бразилець був придбаний у Фламенго за 45 млн євро. З перших днів у Вальдебебас він почав зачаровувати непересічною технікою і досить органічно влився у атакувальне тріденте разом з Бейлом та Бензема. Втім Вінісіус досі не отримав номер та був заявлений як гравець молодіжної команди. Його майбутнє повністю залежить від Лопетегі, який має прийняти воістину "Соломонове рішення" щодо бразильця – кинути його одразу в м'ясорубку елітних баталій або відправити на додатковий вишкіл у Кастілью. Зовсім інша ситуація у Едегора, який вже встиг пограти за дубль "вершкових" та спробував себе в Ередивізії. Мартін вважає, що готовий до першої команди, однак лише Лопетегі визначить його долю.

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