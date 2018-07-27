Реал залишився без "Золотого м'яча" – такого не було 18 років

У Мадриді більше немає найкращих футболістів світу.

Реал завжди буде більшим, ніж один окремий гравець, але після відходу Кріштіану Роналду мадридці втратили трохи престижу. Вперше за 18 років "вершкові" розпочнуть новий сезон без жодного володаря "Золотого м'яча" у своєму складі.

Мбаппе назвав своїх претендентів на "Золотий м'яч"

Починаючи з 2001 року, коли Фігу здобув омріяну для кожного футболіста нагороду, та до наших днів, королівський клуб міг похвалитись бодай одним володарем "Золотого м'яча". Після скандального трансферу португальця з Барселони Флорентіно Перес регулярно тішив фанів "Реала" придбанням зіркового гравця, який залишав у музеї "бланкос" трофей газети France Football.

Фігу, Зідан, Роналдо, а згодом Оуен, представники легендарної ери "галактікос", були переможцями премії. Усі вони ділили роздягальню мадридського гранда у сезоні 2004/05. Стільки володарів "Золотого м'яча" в одній команді Реал ще не бачив. По завершенні темпоради Фігу відправився в Інтер, а Оуен повернувся на Туманний Альбіон. Зідан повісив бутси на цвях через рік, але залишився Роналдо, який до січня 2007 року був єдиним футболістом "вершкових" з популярною нагородою.

Влітку 2006-го новий президент Реала Рамон Кальдерон вирішив підписати новоспеченого чемпіона світу Фабіо Каннаваро, який після відходу Роналдо декілька сезонів самотужки презентував "Золотий м'яч" на Сантьяго Бернабеу. Така ситуація тривала до літа 2009 року, поки Флорентіно Перес не повернувся до керма клубу, оформивши одразу два мегатрансфери. В Мадрид переїхали Кріштіану Роналду і Кака. Обоє на той момент вже здобували трофей France Football.

Екс-хавбек Мілана провів на Бернабеу безславні чотири роки, а ось історія Кріштіану добре усім відома. За дев'ять сезонів в Мадриді португалець виграв ще чотири "Золоті м'ячі", а зараз реально претендує на шостий, щоправда, вже у футболці Ювентуса.

Лука Модріч та Рафаель Варан претендують на премію ФІФА "The Best". Очевидно, що обоє також опиняться у списку номінантів на "Золотий м'яч", але навряд чи зможуть здобути трофей. Хорват, який став найкращим гравцем Мундіалю, програв у фіналі Грізманну та Мбаппе – головним фаворитам цьогоріч. Натомість Варан поступається усім, він зовсім не розкручений футболіст. Швидше за все, Бернабеу залишився без "Золотого м'яча" на декілька наступних років. Після відходу Кріштіану Мадрид розпочинає все з початку.