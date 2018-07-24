Навас та Касілья не хочуть покидати Реал – проблема для Луніна, якого бачать в першій команді

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі отримав приємний головний біль після приходу в мадридську команду українського голкіпера Андрія Луніна.

У найближчі дні Реал має намір закрити перехід воротаря Челсі Тібо Куртуа, який в Мадриді стане безапеляційним №1. Бельгієць, визнаний найкращим голкіпером Мундіалю, вважається трансфером з розряду "галактікос", тож його місце у стартовому складі сумніву не підлягає, інформує Marca.

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Однак Реал досі не вирішив, як бути з трьома іншими голкіперами – Навасом, Касільєю та Луніним. Костариканець, з яким Мадрид виграв три Ліги чемпіонів, наразі не має жодного наміру покидати клуб, хоча й розуміє, що втратить статус недоторканного, здобутий при Зідані. Прямо вказувати Кейлору на двері Перес також не збирається, адже його внесок у останні успіхи "вершкових" важко не переоцінити.

Каталонець Кіко Касілья також не хоче змінювати команду, хоча відсутність ігрової практики йому забезпечена вже зараз. Він прагне допрацювати свій контракт, який завершується влітку 2019 року.

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Раніше повідомлялось, що Реал хотів би залишити Луніна в першій команді, однак небажання Кейлора та Касільї покидати клуб можуть спровокувати відхід українця в оренду.

Очікується, що голкіперське питання в Реалі вирішиться після північноамериканського турне команди, коли Хулен Лопетегі особисто поговорить зі своїми підопічними.