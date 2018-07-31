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"Будувати команду без Роналду – надзвичайник виклик", – Лопетегі про нового лідера та кіпера для Реала

12:30 832 Читать на русском
"Будувати команду без Роналду – надзвичайник виклик", – Лопетегі про нового лідера та кіпера для Реала
Хулен Лопетегі / Marca

Головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі поділився своїми думками про підготовку "вершкових" до нового сезону напередодні спарингу проти Манчестер Юнайтед у рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

Відхід Кріштіану Роналду з мадридського Реала зробив перші тижні Хулена Лопетегі на посаді головного тренера інтенсивнішими. Фахівець будує нову команду навколо Гарета Бейла, повідомляє Marca.

"Коли я підписав контракт, то Кріштіану все ще належав Реалу, але швидко заявив про намір піти. Для тренера надзвичайний виклик – зробити успішну команду без португальця. Я визнаю, що він є одним із найкращих гравців в історії мадридського Реала, а клуб оцінив його внесок і дозволив статися відходу.

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Ми впевнені, що Бейл чудово проведе наступний рік і маємо багато очікувань від нього. Працюватимемо разом із ним, щоб набрати топ-форму. Ми в захваті від наявного складу та впевнені, що боротимемося за всі трофеї. У Реалі інакше не може бути. Ми хочемо бути найкращою командою на полі. Не прийде чи піде гравець – я залишусь щасливим тренером. Будувати гіпотези не має потреби. Ми маємо підбір виконавців, який може впоратися з вимогами Реала.

Важливою є підготовка до сезону в усіх аспектах. До матчу з МЮ (у середу вночі – Футбол 24) ми підійдемо в належному стані. Щоправда, ми мали трохи менше часу на підготовку, ніж вони, тому маємо відповідати обставинам і потім продовжити підготовку до Суперкубку Європи – першого великого випробування в сезоні. Те, що ми уникнули травм, вже велике досягнення.

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Кейлор Навас? Я говорив із ним і радий, що він тут. Більше немає чого коментувати. Кейлор є важливим гравцем Реала впродовж кількох сезонів і ми хочемо, щоб так і було надалі", – зазначив Лопетегі.

Нагадаємо, що вже 1 серпня мадридці проведуть свій перший поєдинок під керівництвом 51-річного фахівця. Матч Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид розпочнеться о 03:00.

Товариські матчі

Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: Середа 01 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
до матчу
12
год
:
18
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Іспанія Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Кейлор Навас Кейлор Навас Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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