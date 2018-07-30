Талліннський тест – як відбуваються проби на нову "дев'ятку" Реала

Мадридський Реал цього тижня розпочне виступи в Міжнародному кубку чемпіонів. Поєдинки "вершкових" притягнуть максимум уваги через концептуальні пошуки нової "дев'ятки" – центрального нападника, який зможе забити півсотні м'ячів за сезон.

У Реалі все спокійно, незважаючи на те, як преса намагається роздмухати трансферну кризу "галактікос". Усі довіряють і впевнені в наявних виконавцях, які невдовзі розпочнуть свій перший сезон під керівництвом Хулена Лопетегі після відставки Зінедіна Зідана, помноженої на відхід Кріштіану Роналду.

Втрата зірок останніх кількох сезонів, які були неймовірно успішними, створює перед "вершковими" неймовірний виклик, адже вони поведуть боротьбу відразу за 5 трофеїв – Суперкубок Європи, Ліга чемпіонів, чемпіонат і Кубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу.

Проте, наразі зарано стверджувати, що на Сантьяго Бернабеу не шукають потенційних новачків. Мадридці стежать за Еденом Азаром і Робертом Лєвандовскі, але позиція їхніх клубів – Челсі та Баварії відповідно – робить переходи майже неможливими. Клуб також не готовий підривати ринок новим гучним придбанням на кшталт трансферу Неймара до ПСЖ за 222 млн євро минулого літа.

Президент Реала Флорентіно Перес, який особисто відповідає за трансферну активність клубу, славиться своїми завищеними очікуваннями. Та цього літа він доволі спокійний.

"Ми маємо чудову команду", – наполягає він, киваючи на здобуття чотирьох кубків чемпіонів за останні 5 років.

Незважаючи на втрату своєї головної зірки Кріштіану Роналду, Реал не планує виходити на ринок, доки можливість трансферу дійсно не буде вартою того. Переплачувати в Мадриді (навіть попри змогу це зробити) не збираються. Якщо клуб вирішить купувати, то робитиме це за розумними цінами, оскільки вірить у тих гравців, які вже є в команді.

Колишня зірка Реала Стів Макманаман вважає, що Лопетегі бачить новим лідером клубу Гарета Бейла.

"Це дуже важко, оскільки середня результативність Роналду – м'яч за гру. Але Бейл – гравець іншого типу, надзвичайно динамічний, а його сезон буде чудовим".

Керманич "вершкових" минулої неділі постійно спілкувався з Бейлом на тренуванні, підкликав його до себе, підказував і цілком демонстрував, що валлієць тепер є особливим на Бернабеу. Лопетегі розуміє, наскільки важливо зробити вінгера щасливим після низки травм у минулому та американських гірок у взаєминах із Зіданом. Тренер вірить у нього, готовий віддати йому роль на будь-якому з флангів або в центрі та цілковиту свободу дій. Потенційно Бейл – чудовий фінішер, але йому потрібна мотивація і довіра. Схоже, Лопетегі готовий їх дати.

"Барселона минулого сезону стала чемпіоном із значним відривом. Цього року вона стала сильнішою, а Реал слабшим, бо втратив Роналду. Вони мають Бейла та Бензема, але їм потрібне підсилення", – здається Макманаман, коли мова йде про шанси мадридців.

Та в Мадриді є ще один козир у рукаві. Літній новачок, 18-річний Вінісіус приїхав до табору "вершкових" і почав усіх вражати. Іспанська преса називає його сенсацією із знаком "+". Його історія має стати успішною. Досвідчені гравці першої команди вважають, що він вже доволі сильний гравець, а якщо слухатиметься порад тренерів і партнерів, то ставатиме ще кращим. Перевага Вінісіуса в тому, що від нього не чекають миттєвого результату. Бразилець отримає час на адаптацію до життя в Європі та місцевого футболу. Та відсутність тиску може мати й позитивний ефект уже зараз – ніщо не заважає йому вражати в офіційних матчах так, як це відбувається на тренуваннях у Вальдебебасі.

Хулена Лопетегі настільки вразив запал Вінісіуса, що Реал вирішив заявити бразильця у статусі молодого гравця. Така схема дозволяє форварду в новому сезоні грати відразу за три команди – основу мадридців у Ла Лізі, Кастілью у Сегунді B і Хувеніль А у найвищому юнацькому дивізіоні (U-19). Оренда? Такий варіант наразі відпав, а вдала гра під час спарингів може відкрити для нього двері основної команди.

Першим тестом "вершкових" у передсезонний підготовці будуть протистояння із Манчестер Юнайтед, Ювентусом і Ромою у Міжнародному кубку чемпіонів. Мадрид стартує там у середу вночі. Потім настане вирішальний день – зустріч із найсильнішою лінією оборони Європи в мадридському дербі проти Атлетіко за Суперкубок Європи, що пройде в естонському Таллінні.

Саме після цих матчів стане зрозуміло, чи настільки класні нинішні гравці Реала, щоб забезпечити ту частку голів, за яку раніше відповідав Роналду. Під час американського турне Гарет Бейл, Карім Бензема, Вінісіус Жуніор і Co змагатимуться за позицію "дев'ятки" в основі "галактікос" на сезон 2018/19. Вони отримали завдання змусити забути про Роналду, який давав команді 50 м'ячів щосезону. Хтось має заповнити цю нішу, якщо Реал хоче знову успішно завершити сезон. Це важкий тест, а результат його стане відомим саме після матчу за Суперкубок Європи.