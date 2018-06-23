"Я 3 роки не щасливий сповна": Матео Ковачіч відверто заявив про бажання покинути Реал

Півзахисник збірної Хорватії Матео Ковачіч прагне покинути Мадрид. Зірка Реала почувається нещасливим у клубі.

Після того, як Хорватія розгромила Аргентину на ЧС-2018, 24-річний гравець основи хорватів відверто поспілкувався з журналістом Marca.

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"Я хотів би грати більше за Реал, бо люблю футбол і життя на полі. Однак я усвідомлюю, що в цьому клубі важко отримати місце в основі, особливо зважаючи на мій молодий вік. Я розумію ситуацію і вважаю найкращим виходом піти в інший клуб, де матиму регулярну практику. Це шанс, якого прагну.

У Реалі всі гравці важливі. Однак молодому гравцеві тут важко розраховувати на безперервну гру, а без цього я ніколи не зможу показати всього, на що здатен. Я не можу бути щасливий, якщо не граю. Радів ці 3 роки, маючи таких неймовірних партнерів та виграючи трофеї. Проте я не був щасливим сповна, адже мій внесок у ці перемоги не був максимальний.

Матео Ковачіч та Андрій Лунін на обкладинці видання Marca

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Не знаю нового тренера Реала Лопетегі, ніколи з ним не розмовляв. Ми повиннні обговорити з ним моє майбутнє. Ці 3 роки я граю мало в Мадриді, це навіть вплинуло на мій статус у збірній Хорватії. Це робить мене нещасливим, тому хочу змінити команду. Можливо, зараз я просто занадто молодий, аби робити 100-відсотковий внесок у гру за Реал Мадрид, де зібрані великі футболісти.

Чемпіонат світу 2018? У Хорватії зараз дуже сильна команда. Матч проти Аргентини був неймовірний, і ми вже думаємо про фазу плей-офф. Знаємо, що це буде дуже важко, бо тут грають великі збірні. Однак ми теж показали свою силу і не бажаємо зупинятись", – зізнався Ковачіч.