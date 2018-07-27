Барселона витрачає найбільше у світі: чому каталонцям загрожує репутація "мішка"

"Блаугранас" розкидаються грошима більше, ніж ПСЖ та Ман Сіті.

Малком став третім новачком каталонського гранда у літнє трансферне вікно. Бразилець, який був придбаний Бартомеу в агонії після провалів з Грізманном та Вілліаном, обійшовся Барсі у 41 млн євро. Цифра, начебто, цілком прийнятна, зважаючи на умови сучасного ринку, однак доцільність цього та попередніх трансферів "більше ніж клубу" викликає багато запитань.

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Лише за один рік після відходу Неймара Барселона витратила на придбання нових футболістів майже 385 млн євро. І це при тому, що бразилець залишив у казні каталонського клубу "лише" 222 млн. Боси "блаугранас" настільки захопились пошуками нової зірки, що почали бездумно транжирити кошти.

На фото: трансфери Барселони на 385 млн євро

Все розпочалось з Усмана Дембеле, який був придбаний у Борусії за 105 млн євро. Варто відзначити, що на той момет французу було лише 20 років і він провів два сезони на серйозному рівні. Але Барселона так прагнула реваншуватись перед власними фанами, що зовсім не звертала уваги на "дрібниці". Як показала історія, трансфер Дембеле виявився цілковитим провалом, принаймні у його перший сезон на Камп Ноу.

Ліверпуль також добряче збагатився на каталонській щедрості, отримавши аж 120 млн євро від Бартомеу за Філіппе Коутінью. Зірвавши джек-пот, мерсисайдці побудували практично нову імперію, а ось Барса так і не компенсувала втрату Неймара. Так, бразилець з перших же днів влився у каталонський оркестр, але при схемі Вальверде 4-4-2 виконував зовсім іншу роль. Зрештою, через присутність Іньєсти йому інколи навіть доводилось грати на правому фланзі. Тобто, придбавши двох гравців за 225 млн євро, які цілком можуть вирости до 300, враховуючи бонуси, "кулес" так і не отримали повноцінної заміни Нею. Ось і зараз виходить, що Малком приходить на позицію Дембеле.

На фото: Барса тратить найбільше у світі

Втративши Неймара, Барса майже не заморочується над витратами. Це також добре ілюструють трансфери Паулінью, Лангле, Артура та Міни. За 29-річного бразильця, який грав у китайській Суперлізі, каталонці виклали, здавалось, божевільні 40 млн євро. А сталося це тому, що інші клуби, тримаючи у голові резонансні 222 млн євро, відмовлялись вести з "блаугранас" перемовини та вимагали повної виплати клаусул. Так сталось і у ситуації з Лангле, на якому Севілья заробила 36 млн євро. Артур обійшовся Барсі у 31 млн євро, а Міна – 12.

Барселона багато витрачає, але погано продає. Справжнім успіхом можна вважати лише дві операції каталонців – Паулінью та Деулофеу. Бразилець був повернутий Гуанчжоу в обмін на 50 млн євро після піврічної оренди, а вихованця Ла Масії продали у Вотфорд за майже 13 млн євро. Маскерано і Тельйо принесли копійки – 5,5 та 4 млн відповідно. Натомість Арда Туран, за якого Барса свого часу заплатила Атлетіко 35 млн євро, був відданий у безкоштовну оренду Башакшехіру. Турецький клуб лише взяв на себе зарплату гравця (7 млн на рік), хоча, подейкують, навіть не у повному обсязі.

На фото: Арда Туран, який безкоштовно покинув Барсу

Андре Гомеш, Рафінья, Алейш Відаль, Мунір та Пако Алькасер досі чекають на вирішення ситуації щодо свого майбутнього. Барса вже тривалий намагається продати цих футболістів за серйозні кошти, але ніяк не може знайти покупців. Баланс між витратами та доходами від трансферів становить мінус 240 млн євро, але це зовсім не лякає Бартомеу, який хвалиться рекордними прибутками.

Якщо враховувати бонуси, то Барселона найбільше витратила на трансфери за останній рік – 385+90 млн євро. Позаду опинились Ман Сіті (387) та ПСЖ (373), а також Ліверпуль (350). Як бачимо, каталонці обрали новий вектор трансферної політики, практично забивши на Ла Масію. Прізвисько "мішок" вже не за горами.

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