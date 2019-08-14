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Тренер софійського ЦСКА Петровіч: Лобановський був найкращим тренером, багато чому навчився в нього

19:52 326 Читать на русском
Тренер софійського ЦСКА Петровіч: Лобановський був найкращим тренером, багато чому навчився в нього
Любко Петровіч / фото ФК ЦСКА Софія

Головний тренер софійського ЦСКА Любко Петровіч поділився очікуваннями від матчу-відповідді Ліги Європи проти луганської Зорі.

 

"За 30 днів ми провели 10 матчів. 5 в чемпіонаті і 5 в Лізі Європи. Для нашої команди це багато. З таким раніше я не стикався. Але потрібно все це долати.

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Завтра виграє той, хто зіграє краще. У Зорі є невелика перевага, оскільки вони забили гол на виїзді і зараз грають удома. Завтрашній матч все покаже. Обидві команди гратимуть на перемогу і хочуть пройти далі. Зоря дуже молода команда, яка швидко біжить. Мені дуже це сподобалося. Гра буде цікава.

У Зорі молодий і амбітний тренер, у якого хороша команда. Вони грають так, як тренер просить. Мені дуже сподобався футбол Зорі. Я отримую задоволення від гри суперника. Віктор Скрипник грав в Бундеслізі, був тренером Вердера. Це дуже талановитий коуч.

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Свого часу я навчався у найкращого тренера – Валерія Лобановського. Читав його книги, конспекти. Я приїжджав до Києва і дуже радий, що знову приїхав в Україну. У цій країні жив найкращий тренер, на мій погляд.

Мені сподобались 5-6 футболістів Зорі. Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін. В Зорі молода, перспективна команда. Не випадково Зоря продала свого голкіпера в мадридський Реал. Думаю, що за схожим шляхом підуть і деякі інші гравці", – цитує слова Петровіча офіційний сайт Зорі.

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