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Ліга Європи, кваліфікація: Віторія без Бондаренка познущалася над Вентспілсом Сергійчука, Легія пройшла Атромітос

21:05 168 Читать на русском
Ліга Європи, кваліфікація: Віторія без Бондаренка познущалася над Вентспілсом Сергійчука, Легія пройшла Атромітос
Віторія Гімараєш

Відбулися чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Атромітос – Легія – 0:2 – (перший матч – 0:0)

Голи: Столарскі, 29, Гвілія, 51

Віторія Гімараєш – Вентспілс – 5:0 – (перший матч – 3:0)

Голи: Давідсон, 29, Рокінья, 48, 58, Тейшейра, 79, Соуза, 80, Родрігеш, 86

Сабуртало – Арарат – 0:2 – (перший матч – 2:1)

Голи: Колябко, 10, Аветісян, 67

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Валерій Бондаренко потрапив до заявки Віторії на звітний поєдинок, але так і не з'явився на полі. Однак його команда не відчула спротиву Вентспілса, за який увесь матч відіграв Михайло Сергійчук, забивши у ворота суперника 6 "сухих" м'ячів. Героєм поєдинку став Рокінья, який двічі забив сам та віддав 3 асисти.

Арарат зумів відіграти відставання після домашньої поразки від Сабуртало і таки вийшов у наступний раунд. Зіграє у плей-офф кваліфікації і варшавська Легія, яка на виїзді перемогла грецький Атромітос.

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Теги
Ліга Європи Легія Легія Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Атромітос Атромітос Сабуртало Сабуртало Арарат-Вірменія Арарат-Вірменія Вентспілс Вентспілс
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