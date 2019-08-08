Зоря розписала результативну виїзну нічию з ЦСКА Софія у Лізі Європи

В рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря завдяки влучному удару Владлена Юрченка з пенальті зуміли втримати нічию з ЦСКА Софія (1:1).

Зоря розпочала поєдинок набагато активніше, одразу захопивши контроль над м'ячем. Вже на 2-й хвилині луганці створили небезпечний момент: Михайліченко змістився з лівого флангу в центр та метрів з 25-ти вистрілив у ближню дев'ятку – поруч зі стійкою! Втім, на цьому гострота з боку "мужиків" завершилась, хоча кілька разів гості входили у штрафний суперника без завершального удару.

ЦСКА Софія – Зоря – відео голів

ЦСКА Софія нічим не могла відповісти. Боглари грали відверто примітивно, сподіваючись на довгі закидання за спину захисникам – це призводило лише до офсайдів. Непогано виглядав лише лівий фланг, де діяв технічний бразилець Евандро, однак і він регулярно допускав брак у елементарних ситуаціях. Здавалося, що "армійцям" нічого не світить у цьому поєдинку, однак на 13-й хвилині вони провели не дуже швидку атаку лівим флангом і відкрили рахунок: Малінов отримав вертикальний пас і прострілив у спини захисникам, а Евандро замкнув ударом у ближню дев'ятку – 1:0. Неймовірно просте взяття воріт.

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Зоря могла зрівняти вже на 17-й хвилині після стандарту з правого флангу: Юрченко виконав подачу, а Вернидуб, вигравши верхову боротьбу, пробив головою – вище воріт! Втім, тут же "мужики" могли і привести собі другий пропущений гол. На 19-й Тимчик ненароком скинув подачу з лівого флангу прямо на Сова, той прикрив м'яч корпусом і відкинув його під удар Жеферсону, а бразилець вистрілив з лівого краю штрафного – над поперечиною!

На цьому конструктивний футбол у першому таймі завершився. ЦСКА Софії вдалося звести матч до жорсткої силової боротьби, в якій луганці виглядали дещо слабше. Взагалі, гра підопічних Віктора Скрипника в цей відрізок відверто розчаровувала, хоча й болгари нічого не створювали. Тим більш несподіваним став гол Зорі на 45-й хвилині з пенальті: Хомченовський пройшов по лівому флангу та прострілив, м'яч влучив у руку Альбентосі, арбітр вказав на "точку", а Юрченко впевнено реалізував "одинадцятиметровий" – 1:1.

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По перерві Зоря захопила ініціативу й обступила штрафний ЦСКА Софії. Вже на на 48-й хвилині подачу Будківського захисники "армійців" ледь не зрізали у власні ворота, а після наступної навісу з кутового Іванісеня отримав скидку та пробив з лінії воротарського – вийшло занадто високо! На 53-й Луньов ударом головою замкнув крос Хомченовського, але голкіпер легко спіймав м'яч. Крім того, луганці виконали кілька небезпечних передач у карний майданчик без завершення, але з виграшом підбирання. До 60-ї хвилини ЦСКА відповів лише однією дальньою подачею з правого флангу на Жеферсона, однак бразильцю вдалося лише скинути сферу в руки Шевченка.

На 60-х хвилинах ЦСКА Софії вдалося вирівняти матч, знову перетворивши його на мейн-івент UFC. Віктор Скрипник швидко відреагував на зменшення швидкостей, випустивши на поле Русина та Лєднєва – не можна сказати, що це одразу посилило гру Зорі, але ініціатива залишилась за луганцями. Втім, на початку 70-х вони розслабились, за що одразу могли бути покараними: так, на 72-й Жеферсон пробив з-за меж штрафного, а Шевченко парирував перед собою – Сов одразу ж пішов на добивання, але Микита встиг виправити свою помилку, накривши м'яч. На 74-й же Абу Ханна не встиг за вінгером "армійців", збивши його перед власним карним майданчиком. Арбітр призначив штрафний удар, з якого вистрілив Тьягу – поруч зі стійкою.

Зоря швидко вирівняла хід зустрічі, однак на ендшпіль сил "мужикам" вже не вистачило. Луганці почали відверто сушити гру, тому завершення поєднику виявилось нервовим, але нудним для нейтрального вболівальника – на 80-х хвилинах моментів не виникало ні біля наших, ні біля чужих воріт. У господарів було кілька банальних подач в руки Шевченку, у гостей ряд проходів по флангах без гостроти та неточний удар Хомченовського з офсайду. От і все. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграють через тиждень у Запоріжжі. Зоря має перевагу у вигляді виїзного голу, але поєдинок обіцяє бути непростим.

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