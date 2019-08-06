toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи

16:30 2370 Читать на русском
ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи
ЦСКА Софія святкує вихід у третій кваліфікаційний раунд ЛЄ / Фото ЦСКА Софія
Юрій Федина Юрій Федина

Напередодні чергового двобою Зорі за місце у груповому етапі Ліги Європи, "Футбол 24" зібрав для Вас основні факти про суперника луганців – ЦСКА Софія.

 

Загальна інформація

Дата заснування: 5 травня 1948 року

Рейтинг УЄФА: 300 місце

Титули та досягнення: чемпіон Болгарії (31 раз), володар Кубка Болгарії (21), тріумфатор Суперкубка країни (4)

Найвище досягнення у єврокубках: двічі півфіналіст Кубка європейський чемпіонів (1966/67 та 1981/82)

Прізвиська: "армійці", "червоні"

Домашній стадіон: Болгарська армія (місткість 22 015)

Головний тренер: Любко Петровіч (Сербія)

Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії в наступному раунді Ліги Європи

Історія

Офіційною датою заснування клубу вважають 5 травня 1948-го, хоча насправді першу цеглину фундаменту найтитулованішої болгарської команди було закладено ще у далекому 1923 році. Тоді на футбольній карті з'явився клуб Атлетік Слава 1923, який був сформований з двох різни команд (як не дивно – Атлетік та Слава).

Після багаторічних перетрубацій клуб був приписаний у 1948-му до Центрального будинку Збройних сил Болгарії (болгарська абревіатура "ЦДВ"), з цього моменту і розпочалась історія майбутнього ЦСКА. Вже через три роки після офіційного заснування "армійці" святкували першу перемогу в чемпіонаті Болгарії.

Столичну команду "штормило" впродовж всієї багаторічної історії. "Червоні" пережили кілька об'єднань з іншими клубами, Софія приймала півфінальні матчі Кубка європейських чемпіонів, а у гірші часи була змушена боротись за виживання у внутрішньому чемпіонаті. А в недалекому 2015-му Болгарський футбольний союз взагалі прийняв рішення позбавити ЦСКА професіонального статусу, відправивши команду у третій дивізіон, з якого софійці успішно повернулись в еліту не без сприяння впливових осіб країни.

Досягнення та пожиттєва дикваліфікація володаря "Золотого м'яча"

Незважаючи на всі перипетії, ЦСКА є найтитулованішим болгарським клубом. "Армійці" 31 раз ставали чемпіонами найвищого дивізіону країни. У доробку столичного клубу 21 кубок Болгарії, а такок 4 тріумфи у Суперкубку.

Неможливо не відзначити, що у таборі софійців сформувався легендарний болгарський форвард Христо Стоїчков (роки кар'єри футболіста: 1982-2003). Саме з ЦСКА у 1990-му Христо перейшов у Барселону, де через 4 роки став володарем "Золотого м'яча". Цікавий факт, що у 1985-му Стоїчкова пожиттєво дискваліфікували за участь у бійці під час матчу проти найпринциповішого суперника ЦСКА – Левскі Софія. Через рік після інциденту покарання скасували.

Виступи на євроарені та прізвисько "вбивці"

ЦСКА часто "опускав на землю" іменитих суперників, за що клуб отримав неофіційне прізвисько "вбивці європейських чемпіонів". У своїй історії софійська команда мала хорошу звичку перемагати чинних володарів Кубка європейських чемпіонів. У 1974 році ЦСКА обіграв легендарний Аякс (2:0 і 0:1), наступною "жертвою" софійців став Ноттінгем Форест у 1981 році (1:0 і 1:0), а також двічі був битий Ліверпуль, спочатку в 1982-му (2:0 і 0:1), а згодом вже в рамках Ліги чемпіонів у 2005-му (1:0).

Зоря перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд ЛЄ: луганці розчаровують, Лєднєв молодець, а Рафаїлов отримав урок

"Армійці" брали участь у двох півфіналах в Кубку європейських чемпіонів (1967, 1982) та дійшли до 1/2 фіналу в рамках Кубку володарів кубків УЄФА (1989), що зробило ЦСКА також найуспішнішим болгарським клубом на євроарені.

Тренер, який ставав переможцем Кубку європейських чемпіонів

21 липня 2019-го у таборі софійців оголосили про призначення у крісло головного тренера Любко Петровіча, який замінив на цій посаді Доброміра Мітрова. Варто відзначити, що регулярна зміна наставників є однією з характерних рис "червоних".

Новий наставник ЦСКА розпочав свою тренерську кар'єру в далекому 1982 році. За цей час Петровіч встиг попрацювати у більш, ніж 30-ти клубах, серед яких були такі імениті команди як Црвена Звезда, Еспаньйол, Олімпіакос.

Саме на чолі Црвени Звезди 72-річний фахівець завоював трофей Кубку європейських чемпіонів у 1991 році.

Команда

Лінію півзахисту ЦСКА в основному формують легіонери. Найдорожчим гравцем столичного клубу за даними Transfermarkt є 27-річний португальський хавбек Тьягу Родрігеш (3 млн євро), який захищає кольори болгарського клубу з 2017 року.

Головною загрозою воріт луганської команди може стати бразильський форвард Евандро, який встиг відзначитись 4-ма голами в останніх 4-х матчах ЦСКА, один з яких став вирішальним у двобої проти Осієка в попередньому раунді ЛЄ. Також гравцям Зорі слід остерігатись гамбійця Алі Сове, нападник був одним з основних бомбардирів команди минулого сезону (9 м'ячів).

Влітку "армійці" підсилились досвідченим іспанським захисником Раулем Альбентосою, який в парі з капітаном команди Ніколаєм Бодуровим формуватимуть основну лінію оборони болгарського клубу.

Протистояння з українськими клубами

ЦСКА вже не вперше змагатиметься з українськими командами на євроарені. У радянські часи жереб двічі зводив болгарський клуб з Динамо. Вперше суперники зустрілись у сезоні 1974/75 в рамках першого раунду Кубку володарів кубків, тоді кияни у двох матчах мінімально перемогли опонента (1:0, 1:0). Вдруге "біло-сині" перетнулись з "армійцями" в першому раунді Кубка європейських чемпіонів сезону 1979/80, тоді знову перемогу святкувало Динамо (1:1, 2:1).

Вже у новітній історії України ЦСКА мав досвід дуелі з Шахтарем, де "гірники" буди менш успішними за динамівців. Команди зустрічались в першому раунді Кубка УЄФА. В Болгарії донецький клуб зазнав розгромної поразки (3:0), у матчі-відповіді Шахтар мінімально переграв софійців (2:1).

Сподіваємось, Зоря зможе покращити статистику протистоянь ЦСКА з українськими клубами.

Підсумок

Незважаючи на велику історію ЦСКА та бомбардирські якості легіонерів команди, у підопічних Віктора Скрипника є цілком реальні шанси подолати передостанній крок на шляху до омріяного групового етапу Ліги Європи. До такого висновку схиляються і букмекери, оцінюючи прохід Зорі коефіцієнтом 1,42.

ЦСКА не надто вдало стартував у чемпіонаті Болгарії, за стартові два тури команда Петровіча здобула лише одне очко. Після 4-х турів софійці посідають лише 6-ту сходинку турнірної таблиці. Також болгарам важко дався двобій із скромним хорватським Осієком у попередньому раунді ЛЄ (1:0, 1:1).

Натомість луганці розгромили Будучность в кваліфікації Ліги Європи (4:1 за сумою двох матчів), а також впевнено стартували в УПЛ, здобувши 4 очки після стартових двох турів.

Вже 8 серпня Зоря зустрінеться з ЦСКА на виїзді, двобій розпочнеться о 20:30, а матч-відповідь відбудеться у Запоріжжі (20:00).

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

blog_ava
Мілевський: Ми приїжджали на тренування Динамо після дискотеки і возили там усіх, вони були просто трупами
12:08
5995
Теги
Зоря Зоря Статті Віктор Скрипник Віктор Скрипник Юрій Федина ЦСКА Софія - Зоря Любко Петровіч Любко Петровіч Алі Сове Алі Сове Тьягу Родрігеш Тьягу Родрігеш Рауль Альбентоса Рауль Альбентоса ЦСКА Софія ЦСКА Софія Ліга Європи Ніколай Бодуров Ніколай Бодуров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
8
хв
Брюгге
21:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук