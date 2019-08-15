Зоря – ЦСКА Софія: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Зоря та ЦСКА Софія поборються за вихід у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – ЦСКА Софія розпочнеться о 20:00. Телетрансляція пройде на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Зоря – ЦСКА Софія: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
Нагадаємо, що перший матч пройшов у Болгарії й завершився результативною нічиєю – 1:1.
Стартові склади
Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайліченко – Хомченовський, Іванісеня, Кочергін – Юрченко – Будківський, Русин
Запасні: Василь, Каменюка, Лєднєв, Луньов, Кабаєв, Чеберко, Арвеладзе
ЦСКА Софія: Черняускас – Альбентоса, Томаш, Занєв – Туріцов, Родрігеш, Малінов, Бікель, Жефферсон – Сов, Евандро
Запасні: Бузатто, Кері, Вотт, Фаббріні, Мітков, Антов, Галабов
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