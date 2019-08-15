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Зоря – ЦСКА Софія: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

18:40 2084 Читать на русском
Зоря – ЦСКА Софія: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Зоря – ЦСКА Софія: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Зоря та ЦСКА Софія поборються за вихід у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – ЦСКА Софія розпочнеться о 20:00. Телетрансляція пройде на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Зоря – ЦСКА Софія: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Нагадаємо, що перший матч пройшов у Болгарії й завершився результативною нічиєю – 1:1.

Стартові склади

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайліченко – Хомченовський, Іванісеня, Кочергін – Юрченко – Будківський, Русин

Запасні: Василь, Каменюка, Лєднєв, Луньов, Кабаєв, Чеберко, Арвеладзе

ЦСКА Софія: Черняускас – Альбентоса, Томаш, Занєв – Туріцов, Родрігеш, Малінов, Бікель, Жефферсон – Сов, Евандро

Запасні: Бузатто, Кері, Вотт, Фаббріні, Мітков, Антов, Галабов

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Ліга Європи Зоря Зоря ЦСКА Софія ЦСКА Софія Зоря - ЦСКА Софія
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