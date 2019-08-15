Заря минимально переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы – Русин забил победный гол

В рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы точный удар Назария Русина на последних минутах помог Заре победить ЦСКА София.

Первый матч завершился результативной ничьей (1:1), которая была выгодна луганчанам, но всё равно выглядела скользко. Болгары сразу же показали, за счёт чего они будут биться с Зарей – уже на 2-й минуте после удара локтем Абу Ханну унесли с поля на носилках. Кроме того, они активно прессинговали, пытаясь воспользоваться многочисленными ошибками хозяев на своей половине поля, но на старте встречи ничего острее двух слабых ударов с дистанции ЦСКА София так и не создала.

Постепенного начали включаться и "мужики". На 15-й минуте они заработали стандарт на левом фланге (Турицов сфолил на жёлтую карточку), а Юрченко исполнил подачу-удар с отскоком от газона – точно в руки голкиперу Черняускусу. На 17-й же детская обрезка софийцев перед своей штрафной завершилась перехватом Будковского и скидкой под удар Юрченко – впрочем, Владлен пробил слабо. С похожей дистанции на 19-й стрелял Малинов, но Шевченко также спокойно забрал мяч в руки.

В целом, поединок проходил ровно, скорости были невысокими, а моменты простыми. Всё могло измениться на 22-й минуте, когда ЦСКА София сначала едва не вышла вперёд, а за несколько секунд осталась в меньшинстве. Сначала случился прострел Сова с левого фланга, который Шевченко парировал прямо на Малинова – Кристиан тут же выстрелил метров с 13-ти, однако попал в Михайличенко. Заря моментально выскочила в быструю контратаку, которую Турицову пришлось срывать фолом в центре поля. Это ему удалось, однако в награду он получил вторую жёлтую карточку. Заря теперь имела преимущество в одного футболиста.

Казалось, что теперь ЦСКА Софии не поздоровится, однако не тут-то было. Заря прогнозируемо захватила контроль над мячом и инициативой, но никакой выгоды из этого не было. "Мужики" резко притормаживали в последней трети поля, подолгу катая мяч взад и вперёд, а единственным выходом из тупика были только кроссы на Михайличенко – впрочем, ничего острого с них не пришло. Более того, на 28-й минуте болгары могли открыть счёт после прорыва Занева по левому флангу и прострела, который в полёте ударом в касание замкнул Эвандро – Шевченко вытащил сферу из дальнего угла!

Впрочем, в конце первого тайма луганчане приблизились ко взятию ворот. На 41-й минуте Будковский ударом головой под перекладину замкнул классную передачу из глубины – впрочем, голкипер парировал, а рефери заметил офсайд. На 42-й же Михайличенко открылся слева, получил передачу, вошёл в штрафную и пробил по центру, но и здесь Черняускас сыграл надёжно. В конце концов, Русин в компенсированное время выстрелил из-за пределов штрафной, однако мяч прошел рядом со штангой.

После перерыва Виктор Скрипник снял с игры Юрченко, бросив в бой Леднева. Никакого обострения на старте второго тайма это не принесло: в первые 15 минут у луганчан было всего несколько подач без завершения и удар Михайличенко из-за пределов штрафной значительно выше ворот. Ну, и владение мячом, которое отнюдь не пугало ЦСКА Софию. Отсиживаясь в обороне большую часть времени, болгары едва не вышли вперёд после контратаки на 57-й минуте: Сов зацепился за мяч перед штрафной, отдал влево на свободного Жеферсона и сам же замкнул его навес головой – точно в руки Шевченко! На 66-й Сову вновь дали пробить с дистанции, но нападающему и здесь не хватило силы удара.

После этого игра начала раскрываться. Заря разозлилась и пошла вперёд и создала классный момент на 67-й минуте – это Леднев мощно выстрелил из-за пределов штрафной по центру ворот, однако Черняускас парировал! Через две минуты Кочергин разогнал контратаку пасом вправо на Русина, а тот подхватил мяч и прострелил на ближнюю штангу – Будковский пытался замкнуть, но его накрыли! На 72-й же Леднев заработал стандарт в метрах 30-ти от ворот, но сам же с него пробил в небо.

ЦСКА София сразу же моглв наказать Зарю за расточетельство. На 73-й минуте Малинов прорвался на дриблинге на левый край штрафной и нанёс обводящий удар в дальний угол – Шевченко спас Зарю! В следующей же атаке Тимчик неудачно вынес подачу гостей с правого фланга точно на Миткова, который пробил с близкого расстояния – к счастью, удар заблокировали! Кроме того, "армейцы" заработали несколько стандартов и относительно долго держали мяч в последние трети поля. Заря начала терять инициативу.

Впрочем, на 80-й минуте всё могло завершиться именно голом подопечных Скрипника. Сначала Русин у ворот ЦСКА Софии получил передачу от Кочергина, однако слишком долгая обработка мяча позволила защитнику накрыть последующий удар Назария. После этого прошёл дальний выстрел по воротам, но он не стал серьёзной угрозой для Черняускаса – как и выстрел Иванисени на 84-й минуте, когда сферу отправили куда-то за пределы стадиона. ЦСКА София распоряжалась атаками намного лучше, что едва не привзело к голу на 86-й: Митков решился на удар с правого фланга в ближний угол под самую штангу, но Шевчнеко снова спас Зарю!

Последние минуты проходили очень нервно – особенно для ЦСКА Софии, который открыл тылы и начал глотать контратаки Зари. Два выпада "мужиков" завершились дальними ударами Хомченовского и Кочергина выше ворот, а на 89-й случился звёздный час Русина.

Назарий получил передачу на правый край штрафной, обошел голкипера и пробил в почти пустые ворота, однако Альбентоса вынес сферу из самой линии ворот – впрочем, форвард подхватил отскок и пробил ещё! На этот раз никто болгар не спас – 1:0! Правда, Русин умудрился получить вторую желтую за снятую футболку, однако гости уже не отыгрались.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Зари, которая по сумме двух матчей прошла ЦСКА Софию и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы. Скорее всего, соперником "мужиков" на этой стадии станет Эспаньол, который в первом матче переиграл Люцерн со счётом 3:0.