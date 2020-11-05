Після двох турів Ліги Європи, заради якої підопічні Віктора Скрипника жертвували репутацією "мужиків", Зоря залишається на останній позиції в групі з нулем залікових балів та всього одним забитим голом при п'яти пропущених. Розгром від Лестера ще очікувався, але домашню поразку від Браги з 0:2 до 11-ї хвилини інакше, як провалом, назвати не можна – якщо луганці бажають грати в єврокубках, такі матчі необхідно вигравати. Багато вболівальників та експертів чомусь назвали той поєдинок класним, хоча в ньому нічого, крім контратак та 13 дальніх ударів, українці і не продемонстрували.

Зоря – АЕК: прогноз на матч Ліги Європи

Зоря – АЕК: де дивитися матч Ліги Європи

Навіть в рамках УПЛ Зоря не може конвертувати свої найкращі якості в моменти. В тому ж поєдинку проти Інгульця на вихідних підопічні Віктора Скрипника видали фантастичну інтенсивність пресингу (4,51 PPDA) та 63% володіння м'ячем, але провели всього 15 дотиків у штрафному, не створивши жодного яскравого моменту – єдиний гол був забитий з пенальті. Натомість була величезна кількість дальніх ударів. Іноді вони приносять успіх – як з тим же Динамо – але у матчі з Брагою у ворота залетів лише 13-й такий постріл, який стався аж на 90+6-й хвилині. До всього цього слід додати проблеми з характером – Зоря часто "пливе" під тиском, допускаючи дурні помилки.

Всі ці мінуси були характерними для Зорі не тільки в поточному сезоні, а і в попередньому. Втім, зараз вони посилюються кадровою невиразністю на певних позиціях – зокрема, команді явно не вистачає стабільного лівого фулбека, варіативності в центрі захисту та хорошого центрального нападника. Останні в теорії є, але найкращі роки Гладкого вже пройшли, а Сайядманеш тільки-но приїхав.

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Втім, у Зорі є не тільки проблеми. Варто відзначити, що з Брагою команді вдалося зібратись після провального старту зустрічі й перехопити ініціативу. Контратаки та пресинг у центральній частині поля в останній зустрічі в ЛЄ також працювали круто, а дальні удари у луганців доволі якісні. В центрі оборони явно виділяється хорошою грою Вернидуб. В принципі, Зоря була б дуже сильною командою європейського рівня, якби вміла доводити м'яч до штрафного й конвертувати володіння в голи – самої лише інтенсивності та контрвипадів замало.

А що АЕК? В принципі, нічого особливого. Найбільш яскравою фігурою у цій команді є тренер Массімо Каррера, який приніс єдине за 20 років чемпіонство московському Спартаку – втім, то сталося аж чотири роки тому. Загалом, АЕК – типовий грецький колектив з підстаркуватими технічними легіонерами, які і в найкращі часи не були на перших ролях, та зірками Східної Європи. Зокрема, тут грають і Шахов з Чигринським. Якщо ж прізвища Шиманскі, Неделчару, Сімау, Ліваї та Інсуе вам про щось говорять, то вітаємо – ви непогано розбираєтесь у футболі, та ще й лідерів АЕКа знаєте.

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Греки в Лізі Європи теж завалили старт, зазнавши розгрому від Браги на виїзді (0:3) й програвши у рідних стінах Лестеру (1:2). Таким чином, афінянам, як і луганцям, у Запоріжжі потрібна лише перемога. Набагато краще АЕК виступає в чемпіонаті – підопічні Массімо Каррери йдуть третіми, тримаючись на відстані трьох залікових балів від першого місця. Його, до речі, посідає Аріс – це яскраво демонструє нинішній рівень грецької Суперліги.

Щоправда, із сильних суперників у АЕКа був лише ПАОК, з яким команда розписала нічию, а поразки їй завдав Атромітос та Олімпіакос (в Кубку). Зоря у цій першості перебувала б на високих місцях, тож домашні результати афінян лякати не повинні – а от перемогу над Вольфсбургом в кваліфікації ЛЄ тренерський штаб повинен розглянути детальніше. Словом, АЕК – типовий грецький клуб, з яким не буває легко, але не більше.

Кадрова ситуація

У Зорі критичних втрат у складі немає – в лазареті залишаються тільки Казаков і Гречкін. Натомість до загальної групи повернулись Громов і Махарадзе. Віктор Скрипник після матчу з Інгульцем обіцяв ротацію, тож вихід Артема здається цілком вірогідним.

АЕК приїхав у Запоріжжя без головного тренера – у Массімо Каррери піднялася температура, а греки вирішили не наражатися на додаткові ризики. У заявку не потрапили травмовані Шиманскі та Сімоеш. Натомість з лазарету повернулися Чигринський та Гарсія.

Орієнтовні склади на матч Зоря – АЕК

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський – Іванісеня – Назарина, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

АЕК: Цінтотас – Васілантонопулос, Неделчару, Чигринський, Інсуа – Шахов, Крстітіч – Лівая, Мантолос, Танковіч – Олівейра

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери вважають фаворитом гостей, але їхня перевага у коефіцієнтах мінімальна. Команди рівні за класом й мають ідентичні результати в Лізі Європи – і обом сьогодні потрібна тільки перемога. В чемпіонаті афіняни йдуть рівніше, однак луганці на дещицю краще виглядали з топами – Зоря відбирала очки в Шахтаря та Динамо, а АЕК програв Олімпіакосу в Кубку Греції й розписав нічию з ПАОКом. Втім, варто не забувати, що підопічні Массімо Каррери пройшли кваліфікацію в ЛЄ, прибивши Сенкт-Галлен і Вольфсбург.

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Футбол підопічних Віктора Скрипника ідейно цікавіший і значно швидший, але проблеми з конвертацією переваги в моменти можуть мати сумні наслідки. Втім, грецька оборона далека від ідеалу, та і в атаці АЕК не демонструє нічого неймовірного. Якщо Зоря хоче грати в єврокубках, цей колектив потрібно бити у рідних стінах без усіляких обмовок.

Чи зможе Зоря? Досвід матчу проти Браги показує, що луганцям цілком до снаги володіти ініціативою й притискати суперника. Головне – реалізувати власні шанси. В цілому ж, більш вірогідною здається нічия, однак за фактор рівного поля хочеться віддати мінімальну перевагу українському колективу. Не може бути Зоря настільки слабкою, щоб не бити АЕК вдома.

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