Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський очікує на принципову боротьбу із Зорею у Лізі Європи.

"Команди двічі програли і опинилися в однаковій ситуації в групі. Чекаю складний матч. Упевнений, обидві команди спробують показати найкращий футбол, але для нас це найважливіший поєдинок у групі.

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Знаю багатьох гравців Зорі, грав проти кількох. Найнебезпечнішого футболіста виділяти не буду.

У нас були важкі матчі проти Лестера і Браги, результати негативні. А тому потрібно перемагати завтра, щоб зберегти шанси на вихід з групи", – цитує Чигринського sport.ua.

Нагадаємо, вже 5 жовтня у Запоріжжі відбудеться матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК, початок о 22:00. Поки луганці перебувають на останній сходинці групи G без залікових балів.

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