Шериф на офіційному сайті повідомив про призначення 47-річного українського фахівця на посаду головного тренера.

Екс-тренер Олександрії може очолити багаторічного чемпіона з Європи

Подробиці контракту з Юрієм Гурою тираспольський клуб не розголосив. Наставник всю свою тренерську кар'єру провів в Олександрії, яку покинув у грудні 2022 року і відтоді перебував у вимушеній відпустці.

В українському клубі Юрій Гура пропрацював 11 років, де був головним тренером у нижчих лігах, а також тренував молодіжні команди. У травні 2021-го фахівець очолив основу Олександрії. Під його керівництво команда зіграла 33 матчі.

Нагадаємо, що Шериф наразі перебуває на другій сходинці чемпіонської групи Суперліги з 15 балами. Від Петрокубу тираспольці відстають на п'ять очок.

Шериф – перший і єдиний молдовський клуб, що виходив до групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи

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