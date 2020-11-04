Зоря приймає грецький АЕК у четвер, 5 листопада, в рамках 3 туру Ліги Європи 2020/21. Який прогноз букмекерів на матч ЛЄ, підкаже "Футбол 24".

Матч Зоря – АЕК відбудеться у четвер, 5 листопада, у Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги Європи – 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Зоря – АЕК: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці британської контори William Hill неоднозначним фаворитом протистояння вважають греків. На перемогу АЕКа можна поставити з непоганим коефіцієнтом 2,50. Потенційний успіх луганців оцінили трохи вищим балом – 2,87. На нічиїй теж можна непогано заробити – 3,20.

Австрійські букмекери з Bwin запропонували схожі цифри. Щоправда, тут ще менше вірять у перемогу Зорі. На звитягу "біло-чорних" можна поставити з коефіцієнтом 2,90. Імовірна перемога гостей оцінена хорошим коефіцієнтом – 2,55. А на нічию можна поставити з таким самим балом 3,20.

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Нагадаємо, що перші матчі команд у груповому етапі цьогорічної Ліги Європи завершилися виключно поразками. Звітна гра стане для АЕКа та Зорі шансом не пустити у відрив Брагу та Лестер. Словом, нічия не влаштує нікого.