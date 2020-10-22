Команда Скрипника проти недавнього лідера АПЛ, сенсаційних "лисиць" Роджерса. Матч, як і онлайн-трансляція Лестер – Зоря на "Футбол 24", стартував о 22:00. Луганський клуб не програвав 4 матчі поспіль, але й виграв за цей місяць лише раз. Команда Роджерса дещо забуксувала в Англії (3 поразки за 4 останні поєдинки). Цікаво, що Зоря номінально досвідченіша в єврокубках. Для бронзового призера чемпіонату України це 8 старт (12 перемог загалом), а для суперника – 5 (7 звитяг).

Лестер – Зоря: онлайн-трансляція матчу ЛЄ

Господарі залишилися без головного бомбардира Варді, який останнім часом відчував проблеми з литковим м'язом. Українці розпочали дуже впевнено. Єдиний удар у перші хвилин 15 виконав Юрченко. Після пасу Кочергіна Владлен досить непогано пробив метрів з 25, зарахуємо за пристрілку. Лестер ніяк не міг підібратися на ударну позицію, але 2 напівмоменти створив. Іхеаначо розіграв стіночку з Барнсом, але прострілив у руки голкіперу. Далі Шевченко простенький пас з флангу ледь не перевів у власні ворота, і Зоря знову вибухнула на краях.

Лестер – Зоря – відео голів

Спочатку Кочергін красиво п'ятою вивів Хомченовського ліворуч – "лисиці" відбилися. Майже відразу Луньов продерся правим флангом і віддав поміж ніг суперника на Кабаєва – як можна було з кількох метрів пробити в Шмейхеля?! Меддісон перекинув кіпера гостей після пасу за спини, але там Вернидуб встиг зловити десятку Лестера в офсайдну пастку. Станом на 28 хвилину Зоря повністю захопила інціативу (57% володіння), однак єдиний реальний момент не реалізувала, а все решта це традиційні дальні удари.

І тут команда Роджерса показала, що для перемоги можна геть нічого не робити – просто віддати м'яч супернику. Хомченовський, якого чомусь весь матч тягне розвернутися назад, у простій ситуації подарував круглого, обрізавши весь свій фланг. Удар Барнса у стійку отримав курйозне продовження – 5 гравців Зорі разом з голкіпером, мов зачаровані, дивилися, як Іхеаначо (лежачи!) проштовхує на партнера, а Меддісон легенько розстріляв порожні ворота. Барнс просто розриває Фаворова з Вернидубом. Черговий ривок у штрафний, удар – Шевченко на місці.

У цьому моменті вся Зоря. Непоганий високий пресинг змушує капітана Лестера помилитися. Однак на підбиранні Іванісеня і замість того, щоб відіграти на вільних партнерів чи поцілити у порожні ворота, незграбно пробив кудись у далекому напрямку від правої стійки. Гострий навіс з правого флангу – Луньову не вистачає сантиметра зросту. Вернидуб самовіддано заблокував удар Прата з 10 метрів, але потім Іхеаначо викотив на Барнса, Шевченко цілу вічність не наважувався підійти до вінгера, і другий легенький, навіть знущальний гол у роздягальню фактично завершує матч.