Абсолютний лідер групи G проти знекровленої команди, яка посідає 3 місце завдяки кращій різниці голів, ніж у Ференцвароша, і на свою перемогу в рамках групового етапу чекає майже 4 роки. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00 на стадіоні Камп Ноу. Цікаво, що у внутрішніх чемпіонатах ролі команд протилежні. Підопічні Луческу впевнено лідирують в УПЛ, не програвши жодного разу за 8 турів. А ось Барса набрала лише 2 очки за 4 попередні матчі Прімери, тож плентається на 12 місці

Барселона – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Динамо залишилося без двох основних воротарів та ще 4 гравців стартового складу, але після успіху резерву Шахтаря на полі Реала це навряд чи могло слугувати повноцінним виправданням. Мессі взяв за звичку забивати українським командам (5 голів, 2 асисти за 7 матчів), зокрема, відзначався у кожній грі проти киян та не раз засмучував того ж Луческу. Перші хвилини окопів для киян. Дуже низько сидить українська команда, Жерсон не соромиться просто вибивати куди подалі.

Барселона – Динамо – відео голів

Уже на 3 хвилині Фаті проходить Кендзьору, але Забарний і Нещерет не дають замкнути Грізманну. Попов ставить підніжку Мессі, Майкл Олівер спокійно так вказує вердикт, ніби це якийсь спаринг – у нас швидкий 11-метровий. Лео на 5 хвилині реалізовує пенальті, хоч 18-річний воротар гостей і вгадав кут. Розстріл триває. Педрі в поперечину (снаряд лише трохи пересік лінію), Грізманн не влучає у порожній кут, і все це з меж воротарського.

У команди Луческу лише 2 виходи лівим флангом від Жерсона і Шабанова. Андрієвський так довго замахувався на перший київський удар, що ледь не травмувався через своєчасний підкат Грізманна. Фаті посадив на газон Кендзьору, обійшов ще одного захисника, але не прошив Нещерета з пари метрів. Фантастична статистика моментів xG за перші 15 хвилин: 2,44 очікуваних голів проти 0. Жерсон легко пройшов Деста і заробив небезпечний штрафний в агресивному рейді. Буяльський швидко розіграв, Супрягу завалювали, але Олівер вважає, що потрібно бити по свистку. Циганков не дуже вдало подав 2 поспіль стандарти, без небезпеки.

Мессі завдяки стіночці з Фаті розриває правий фланг захисту, знову Нещерет. Яка ж крута контратака могла вийти. Шепелєв перехопив і протягнув ривком у стилі Шапаренка, але віддав на Циганкова не в темп. Ну, хоча б заробили кутовий. Сміливіше почало виходити Динамо. Позиційна атака у 7-8 виконавців, але традиційно підвів останній пас. Ось вам і повернення Тер Штегена з його відмінною грою ногами. Німецький воротар у підкаті перервав гострий простріл Циганкова.

Шепелєв уже не вперше класно створює простір у центрі поля, але далі підводять вінгери. По 3-4 гравці Динамо у штрафний встигають зайти, однак Жерсон і Циганков щось дивовижне витворяють тоді, коли треба або пробити, або віддати на відкритих партнерів. Нарешті Віктор розкрив зону, подача Кендзьори і майже смертельне замикання Буяльського головою – диво-сейв Тер Штегена. Ще один удар після подачі кутового. Це Попов скидав на Кендзьору, тут уже все спокійно для воротаря Барси.

Мессі зробив момент для Фаті, не дочекався пасу у відповідь – невдало покрутив Ансу в дальній. Лео вибухає дриблінгом, крос Деста, Педрі зовсім вільний у центрі – Нещерет тягне! Сам аргентинець уже взяв гру на себе і пробив, рикошет і мінімальний промах. Після стартового переляку проба дуже гідного футболу в пас і кайф від Динамо, з різкими діями на перехопленнях та підкатах. Шкода втрачених нагод, хоча треба визнавати – якби не Нещерет, Грізманн і Фаті, то було б десь 3:0 чи 3:1.

Циганков розкішно прокинув повз Деста і пробив – Тер Штеген своїми клятими неймовірними грудьми витягнув. Кендзьора забив після розіграшу кутового, судді скасували гол, мовляв, снаряд перетнув лінію у повітрі. Як визначили, панове британці? Дуже підозріло це виглядало! Жерсон вивів Супрягу сам на сам, і знову ноги Тер Штегена стають на заваді взяття воріт. Мессі метрів з 30 блискуче пробив під самісіньку стійку, Нещерет потягнув, ФАНТАСТИКА. Альба подає, Серхі Роберто, який замінив П'яніча, замикає – черговий політ Нещерета для фото дня.

І тут спрацював нестандартний хід. Піке зіграв Рамоса, замкнувши навіс Фаті. Попов і тут випустив свого гравця. Мабуть, тільки Денис і Супряга цього вечора розчаровують у Динамо. Циганков не реалізував черговий вихід віч-на-віч з Тер Штегеном. Які провали в Барселони, і як бездарно діють у ближньому бою гравці української атаки. Шабанов блискуче подає з флангу, Тер Штеген і тут тягне (це Вербіч, який замінив Супрягу, продовжив "почин"), але Циганков на підбиранні добиває у порожні ворота – 2:1 на 75-й. Абсолютно ЗАСЛУЖЕНИЙ гол Динамо, яке і на 2-3 награло, ех...

Дембеле здалеку майже ідеально приклався, Нещерет відповідає рівню Тер Штегена і витягує з дев'ятки. Де Пена замінив Жерсона. Луческу зробив лише 2 заміни на 71 хвилині, Куман використав усі 5 уже на 83-й. Лєднєв замість Буяльського пограти хвилин на 5-8. Дещо контроверсійне суддівство (є питання і до пенальті Мессі, а чи не пірнав там хитрий Лео в ноги Попову, і до скасованого взяття воріт), фантастична битва сейвів і великий матч киян, які втратили, нереальний шанс шокувати сплячого фаворита.