Зоря приймає грецький АЕК у четвер, 5 листопада, в рамках 3 туру Ліги Європи 2020/21. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Зоря – АЕК відбудеться у четвер, 5 листопада, у Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги Європи – 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Зоря – АЕК: де дивитися матч Ліги Європи

Поєдинок Зоря – АЕК у прямому ефірі можна дивитися на "Футбол 2", починаючи з 21:50. Перед грою на спеціалізованому каналі о 21:00 стартує студія "Шлях до Гданська", яка продовжить ефір о 23:55.

Онлайн матч Зоря – АЕК можна дивитися на платформі oll.tv. Крім цього, нещодавно з'явилася можливість перегляду Ліги Європи через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів "Volia Football+".

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Нагадаємо, що перші матчі команд у груповому етапі цьогорічної Ліги Європи завершилися виключно поразками. Звітна гра стане для АЕКа та Зорі шансом не пустити у відрив Брагу та Лестер. Словом, нічия не влаштує нікого.