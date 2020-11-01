АЕК приймав ОФІ в рамках 7-го туру чемпіонату Греції. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Греції, 7-й тур

АЕК – ОФІ – 2:1

Голи: Неделчару, 34, Шахов, 74 – Стуржеон, 6

Кравець відзначився голом у ворота Істанбула, але не врятував Коньяспор від поразки

Гравці ОФІ несподівано відкрили рахунок на стартових хвилинах, але ще до перерви господарі вирівняли становище.

У другому таймі АЕК дотиснув суперника зусиллями Євгена Шахова. Для 29-річного українського хавбека це дебютний гол за грецький клуб. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів, які піднялись на третю сходинку турнірної таблиці, ОФІ – 10-й.

Нагадаємо, вже у четвер, 5 листопада, Зоря прийматиме АЕК в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.

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