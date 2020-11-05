После двух туров Лиги Европы, ради которой подопечные Виктора Скрипника жертвовали репутацией "мужиков", Заря остаётся на последней позиции в группе с нулём зачётных баллов и всего одним забитым голом при пяти пропущенных. Разгром от Лестера ещё ожидался, но домашнее поражение от Браги с 0:2 до 11-й минуты иначе, как провалом, назвать нельзя – если луганчане хотят играть в еврокубках, такие матчи нужно выигрывать. Многие болельщики и эксперты почему-то назвали тот поединок хорошим, хотя в нём ничего, кроме контратак и 13 дальних ударов, украинцы и не показали.

Заря – АЕК: прогноз на матч Лиги Европы

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Дело в том, что даже в рамках УПЛ Заря не может конвертировать свои лучшие качества в моменты. В том же поединке против Ингульца на выходных подопечные Виктора Скрипника выдали фантастическую интенсивность прессинга (4,51 PPDA) и 63% владения мячом, но провели всего 15 касаний в штрафной, не создав ни одного яркого момента – единственный гол был забит с пенальти. Зато было огромное количество дальних ударов. Иногда они приносят успех – как с тем же Динамо – но в матче с Брагой в ворота залетел только 13-й такой выстрел, который произошел аж на 90+6-й минуте. Ко всему этому следует добавить проблемы с характером – Заря очень легко "плывет" под давлением, допуская глупые ошибки.

Все эти минусы были характерны для Зари не только в текущем сезоне, но и в предыдущем. Впрочем, сейчас они усиливаются кадровой невыразительностью на определённых позициях – в частности, команде явно не хватает стабильного левого фулбэка, вариативности в центре защиты и хорошего центрального нападающего. Последние в теории есть, но лучшие годы Гладкого уже прошли, а Сайядманеш только приехал.

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Впрочем, у Зари есть не только проблемы. Стоит отметить, что с Брагой команде удалось собраться после провального старта встречи и перехватить инициативу. Контратаки и прессинг в центральной части поля в последней встрече в ЛЕ также работали круто, а дальние удары луганчан довольно качественные. В центре обороны радует хорошей игрой Вернидуб. В принципе, Заря была бы очень сильной командой европейского уровня, если бы умела доводить мяч до штрафной и конвертировать владение в голы – одной лишь интенсивности и контрвыпадов мало.

А что АЕК? В принципе, ничего особенного. Наиболее яркой фигурой в этой команде является тренер Массимо Каррера, который принёс единственное за 20 лет чемпионство московскому Спартаку – впрочем, это случилось аж четыре года назад. В целом же, АЕК – типичный греческий коллектив с пожилым техничными легионерами, которые и в лучшие времена не были на первых ролях, и звёздами Восточной Европы. В частности, здесь играют и Шахов с Чигринским. Если же фамилии Шимански, Неделчару, Симау, Ливаи и Инсуе вам о чём-то говорят, то поздравляем – вы неплохо разбираетесь в футболе, да ещё и лидеров АЕКа выучили.

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Греки в Лиге Европы тоже завалили старт, потерпев поражение от Браги на выезде (0:3) и проиграв в родных стенах Лестеру (1:2). Таким образом, афинянам, как и луганчанам, в Запорожье нужна только победа. Гораздо лучше АЕК выступает в чемпионате – подопечные Массимо Карреры идут третьими, держась на расстоянии трёх зачетных баллов от первого места. Его, кстати, занимает Арис – это ярко демонстрирует нынешний уровень греческой Суперлиги.

Правда, из сильных соперников у АЕКа был только ПАОК, с которым команда расписала ничью, а поражение ей нанесли Атромитос и Олимпиакос (в Кубке). Заря в этом первенстве находилась бы на высоких местах, поэтому домашние результаты афинян пугать не должны – а вот победу над Вольфсбургом в квалификации ЛЕ тренерский штаб должен рассмотреть подробнее. Словом, АЕК – типичный греческий клуб, с которым не бывает легко, но не более.

Кадровая ситуация

У Зари критических потерь в составе нет – в лазарете остаются только Казаков и Гречкин. Зато в общую группу вернулись Громов и Махарадзе. Виктор Скрипник после матча с Ингульцом обещал ротацию, поэтому выход Артёма кажется вполне вероятным.

АЕК приехал в Запорожье без главного тренера – у Массимо Карреры поднялась температура, а греки решили не идти на дополнительные риски. В заявку не попали травмированные Шимански и Симоеш. Зато из лазарета вернулись Чигринский и Гарсия.

Ориентировочные составы на матч Заря – АЕК

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Назарина, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

АЕК: Цинтотас – Василантонопулос, Неделчару, Чигринский, Инсуа – Шахов, Крститич – Ливая, Мантолос, Танкович – Оливейра

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры считают фаворитом гостей, но их преимущество в коэффициентах минимальна. В целом, команды равны по классу и имеют идентичные результаты в Лиге Европы – и обоим сегодня нужна только победа. В чемпионате афиняне идут ровнее, но луганчане немного лучше выглядели с топами – Заря отбирала очки у Шахтера и Динамо, а АЕК проиграл Олимпиакосу в Кубке Греции и расписал ничью с ПАОКом. Впрочем, не стоит забывать, что подопечные Массимо Карреры прошли квалификацию в ЛЕ, прибив Сенкт-Галлен и Вольфсбург.

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Футбол подопечных Виктора Скрипника идейно интереснее и значительно быстрее, но проблемы с конвертацией преимущества в моменты могут иметь печальные последствия. Впрочем, греческая оборона далека от идеала, да и в атаке АЕК не демонстрирует ничего невероятного. Если Заря хочет играть в еврокубках, этот коллектив нужно бить в родных стенах без всяких оговорок.

Сможет ли Заря? Опыт матча против Браги показывает, что луганчанам вполне по силам владеть инициативой и прижимать соперника. Главное – реализовать собственные шансы. В целом же, более вероятной кажется ничья, однако за фактор ровного поля хочется отдать минимальное преимущество украинскому коллективу. Не может быть Заря настолько слабой, чтобы не бить АЕК дома.

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