Зоря – Динамо: скандальний Іванов з допомогою Монзуль судитимуть центральний матч 18 туру УПЛ
Комітет арбітрів оголосив про суддівські призначення на поєдинки 18 туру УПЛ.
На вікенд заплановано лише 5 матчів, оскільки дербі між Рухом і Львовом перенесене на іншу дату. Суддівські призначення опубліковані на сайті УАФ.
13 березня, субота
Минай – Інгулець – Сергій Бойко (Київська обл.);
Ворскла – СК Дніпро-1 – Віктор Копієвський (Кропивницький), арбітр VAR – Денис Шурман;
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14 березня, неділя
Маріуполь – Колос – Олександр Шандор (Львів);
Шахтар – Десна – Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR – Микола Балакін;
Зоря – Динамо – Юрій Іванов (Донецька обл.), Арбітр VAR – Катерина Монзуль;
Олександрія – Олімпік – Олег Деревінський (Київ).
Зауважимо, що у минулому турі Іванов був головним на матчі Олімпік – Шахтар, який завершився скандалом і нецензурним виступом президента господарів Владислава Гельзіна. Цього разу рефері з Донецької області довірили центральний поєдинок між першою та третьою командами чемпіонату.
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