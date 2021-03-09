На вікенд заплановано лише 5 матчів, оскільки дербі між Рухом і Львовом перенесене на іншу дату. Суддівські призначення опубліковані на сайті УАФ.

13 березня, субота

Минай – Інгулець – Сергій Бойко (Київська обл.);

Ворскла – СК Дніпро-1 – Віктор Копієвський (Кропивницький), арбітр VAR – Денис Шурман;

Олімпік пропонує суддівську революцію в УПЛ – вотум недовіри Лучі, боротьба з маніпуляціями та власний пул арбітрів

14 березня, неділя

Маріуполь – Колос – Олександр Шандор (Львів);

Шахтар – Десна – Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR – Микола Балакін;

Зоря – Динамо – Юрій Іванов (Донецька обл.), Арбітр VAR – Катерина Монзуль;

Олександрія – Олімпік – Олег Деревінський (Київ).

Зауважимо, що у минулому турі Іванов був головним на матчі Олімпік – Шахтар, який завершився скандалом і нецензурним виступом президента господарів Владислава Гельзіна. Цього разу рефері з Донецької області довірили центральний поєдинок між першою та третьою командами чемпіонату.

Динамо і Шахтар здивували, повернення Мілевського, від'їзд українців у Європу: все про трансфери зими-2021 в УПЛ