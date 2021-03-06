"Скажи, що під**ас суддя відірвав голову н**уй (до Калітвінцева – прим. Футбол 24). Так і кажи, чого ти соромишся, б**ть? Що ви, б**ть, всі мовчите (до журналіста – прим.)? А що мені говорити? Всі бачили, 93% зараховують гол по телебаченню? Що ви розповідаєте? Що ви тут розповідаєте? Що ці, б**ть, експерти розповідають?

Олімпік – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чистий гол скасовується. С*ка, для чого цей під**ас італієць (ймовірно, йдеться про главу комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі – прим.) перебуває у нас н**уй у країні, б**ть? Міняйте, с*ка, їх усіх, б**ть", – Гельзін увірвався у післяматчевий коментар головного тренера Олімпіка Юрія Калітвінцева каналам "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг у дербі завдяки голу Додо. На 38 хвилині арбітр Юрій Іванов за підказкою VAR скасував гол форварда Олімпіка Нкенга.

Шахтар завдав Олімпіку четвертої поразки поспіль – розкішний переможний гол та вилучення у матчі-репетиції перед Ромою