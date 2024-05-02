– Ти отримав попередження у матчі з Чорноморцем, і воно стало четвертим у сезоні. Наступний поєдинок пропустиш?

Так. На жаль, наступну гру (матч 27-го туру УПЛ проти все того ж Чорноморця, – прим.) я пропущу. Але у нас є хлопці, які можуть вийти на поле і показати високий клас. Той самий Ярослав Ракицький.

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Я ж буду найзатятішим уболівальником нашої команди найближчої неділі. Коли ти захисник – важко не отримувати жовті картки.

– У другому таймі у тебе був гарний момент для взяття воріт, але ти пробив вище воріт. Прикро?

– Дуже. Дуже хочеться забити гол в офіційному матчі. Іду на всі кутові, стандарти, але поки що не можу відзначитися. Вже й до церкви ходжу – нічого не помагає. Поки що в сезоні-2023/24 мені не вдалося забити гол. Усі наші хлопці забивають голи, навіть захисники. Юхим Конополя та Микола Матвієнко можуть забити, а я поки що ні, – сказав Бондар у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, у поточному сезоні Валерій провів за Шахтар 25 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

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