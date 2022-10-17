Сьогодні, 17 жовтня 2022 року, в Парижі відбувається церемонія нагородження найкращих футболістів і футболісток минулого сезону. Стежте за головними подіями разом з Футбол 24.

Фабінью (Ліверпуль) та Рафаель Леау (Мілан) посіли 14 місце у підсумковому рейтингу. 16-м фінішував захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк. 17 сходинка дісталась одразу трьом футболістам: Луїсу Діасу (Порту/Ліверпуль), Душану Влаховічу (Фіорентина/Ювентус) та Каземіро (Реал/МЮ).

На 20-му місці розташувався нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Торік форвард був 6-м, але зараз це найгірший результат за всю його кар'єру. Проте, будьмо чесними, сам CR7 вже далеко не той. Загалом у Кріша 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 роки). За португальцем йде Харрі Кейн (Тоттенхем).

22-24 позиції між собою поділили Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Бернарду Сілва та Філ Фоден (обоє – Ман Сіті).

Оголошення остаточного рейтингу розпочато. Місця з 25 по 30 посіли Йозуа Кімміх (Баварія), Майк Меньян (Мілан), Антоніо Рюдігер (Челсі/Реал), Жоау Канселу (Ман Сіті), Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг), Дарвін Нуньєс (Бенфіка/Ліверпуль), набравши однакову кількість балів.

!DROP EVERYTHING!



The Ballon d'Or ranking reveal is about to begin...



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Весь футбольний бомонд сьогодні збирається у паризькому Театрі Шатле на церемонії вручення "Золотого м'яча". Окрім головного призу, своїх володарів знайдуть трофеї Копа (найкращий молодий гравець), Яшина (найкращий голкіпер), а також кілька інших.

Нагадаємо, що торік найпрестижнішу індивідуальну нагороду виграв Ліонель Мессі, що викликало неоднозначну реакцію у футбольному світі. Цього року він не претендує на премію, адже не потрапив у тридцятку номінантів. Головним фаворитом називають форварда Реала Каріма Бензема.

"Золотий м'яч" зазнає 4 історичних змін