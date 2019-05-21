Зієш може опинитися в Арсеналі

Півзахисник амстердамського Аякса Хакім Зієш потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

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Після надуспішного сезону 2018/19 для Аякса різко зріс попит на гравців амстердамців. Зокрема, спортивний директор клубу Марк Овермарс заявив, що Зієш влітку покине Аякс та перейде у топ-клуб. Сам марокканець назвав 2 клуби, за які хотів би грати, серед них і Арсенал.

У сезоні 2018/19 Хакім Зієш провів 29 матчів в Ередивізі, в яких забив 16 м'ячів та віддав 21 результативну передачу.

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