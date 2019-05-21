toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Зієш може опинитися в Арсеналі

06:30 446 Читать на русском
Зієш може опинитися в Арсеналі
Хакім Зієш / Reuters

Півзахисник амстердамського Аякса Хакім Зієш потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

"Каноніри" готові вступити в боротьбу з МЮ за правого вінгера, повідомляє Sportsmole.co.uk.

Аякс назвав найкращого гравця сезону – це не Де Лігт

Після надуспішного сезону 2018/19 для Аякса різко зріс попит на гравців амстердамців. Зокрема, спортивний директор клубу Марк Овермарс заявив, що Зієш влітку покине Аякс та перейде у топ-клуб. Сам марокканець назвав 2 клуби, за які хотів би грати, серед них і Арсенал.

У сезоні 2018/19 Хакім Зієш провів 29 матчів в Ередивізі, в яких забив 16 м'ячів та віддав 21 результативну передачу.

Аякс ризикує втратити півскладу: хто розграбовує головну сенсацію Ліги чемпіонів

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3795
Теги
Трансфери Англія Арсенал Арсенал Аякс Аякс Хакім Зієш Хакім Зієш Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
14
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук