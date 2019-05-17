Зієш влітку покине Аякс та перейде у топ-клуб

Спортивний директор Аякса Марк Овермарс розповів про майбутнє Хакіма Зієша.

"Хакім Зієш цього літа піде в якийсь із топ-клубів. Все через успішний виступ у Лізі чемпіонів. Його хочуть багато великих команд і ми обіцяли Хакіму, що приймемо пропозицію, якщо вона буде хорошою", – цитує Овермарса Mirror.

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За інформацією видання, у послугах мароканського вінгера зацікавлені Ліверпуль, Арсенал та Манчестер Юнайтед, а також Баварія та дортмундська Борусія.

До слова, у поточному сезоні в активі Зієша 49 матчів за Аякс в усіх турнірах, де він забив 21 гол та віддав 24 результативні передачі. Крім того, мароканець визнаний найкращим гравцем сезону в Аяксі.

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