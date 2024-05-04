Покер Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 5:1
Манчестер Сіті повів у рахунку на 12-й хвилині – Холанд реалізував пенальті за фол проти Гвардіола. Ерлінг оформив дубль вже на 35-й хвилині, замкнувши навіс Родрі на дальню стійку. Перед перервою норвежець і сам заробив пенальті, яке ж і реалізував.
Холанд розгромив Вулвз, оформивши покер і ставши в один ряд з Коулом та Оуеном – Ман Сіті впритул наблизився до Арсенала
Хван Хі Чхан скористався помилкою Едерсона та один м'яч відквитав. Холанд миттєво оформив покер, забивши у дальній кут після передачі Фодена з власної половини поля. Крапку в грі поставив Хуліан Альварес.
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