Манчестер Сіті розбив Вулверхемптон у поєдинку 36-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Манчестер Сіті – Вулверхемптон на "Футбол 24".

Манчестер Сіті повів у рахунку на 12-й хвилині – Холанд реалізував пенальті за фол проти Гвардіола. Ерлінг оформив дубль вже на 35-й хвилині, замкнувши навіс Родрі на дальню стійку. Перед перервою норвежець і сам заробив пенальті, яке ж і реалізував.

Холанд розгромив Вулвз, оформивши покер і ставши в один ряд з Коулом та Оуеном – Ман Сіті впритул наблизився до Арсенала

Хван Хі Чхан скористався помилкою Едерсона та один м'яч відквитав. Холанд миттєво оформив покер, забивши у дальній кут після передачі Фодена з власної половини поля. Крапку в грі поставив Хуліан Альварес.