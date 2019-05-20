Зієш назвав 2 клуби, за які хотів би грати

Нападник Аякса Хакім Зієш назвав 2 улюблених клуби, в які хотів би перейти

"У мене є два улюблених клуби – Арсенал і Барселона. Моя мрія – грати за один з них", – наводить слова Зієша Goal.com з посиланням на Ajax TV.

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Нагадаємо, раніше спортивний директор Аякса Марк Овермарс розповів, що Зієш влітку покине Аякс та перейде у топ-клуб.

До слова, у поточному сезоні в активі Зієша 49 матчів за Аякс в усіх турнірах, де він забив 21 гол та віддав 24 результативні передачі. Крім того, мароканець визнаний найкращим гравцем сезону в Аяксі.