Екс-тренер Шахтаря вважався пріоритетом Баварії після відмов Алонсо, Нагельсманна та Рангніка. Схоже, мюнхенцям доведеться терпіти чергову невдачу і продовжувати пошуки.

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"Ми збираємось поговорити з власником Брайтона Тоні Блумом. Думаю, я хотів би залишитися тут, бо я люблю своїх гравців. Я люблю це місто, свій клуб, уболівальників. На зустрічі з фанатами я сказав: якщо я щасливий, то жоден клуб не зможе змусити мене змінити команду. Але я хочу завжди зберігати свою пристрасть", – наводить слова Де Дзербі Sky Sports.

Додамо, що чинний контракт італійця з Брайтоном розрахований до літа 2026 року. "Чайки" дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ і посідають 12-ту сходинку АПЛ.

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