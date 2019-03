Аякс ризикує втратити півскладу: хто розграбовує головну сенсацію Ліги чемпіонів

Амстердамський Аякс переживає справжню казку, вибивши мадридський Реал на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Однак успіхи нідерландського гранда – його ж прокляття.

Після фантастичних 1:4 на Сантьяго Бернабеу футболісти Аякса привернули до себе увагу ледь не усіх європейських грандів. Найбільш перспективні виконавці потрапили на радар таких мастодонтів як Барселона, Баварія, Ювентус або Атлетіко. Факс у офісі найбільш титулованої команди Нідерландів просто закипає від кількості пропозицій з кругленькими сумами. Аякс настільки вразив своїм виступом у Лізі чемпіонів, що вже наступного літа, незалежно від подальших результатів, ризикує втратити більше половини основного складу, інформує Marca.

Аякс розгромив Реал Мадрид: круті амстердамці йдуть за Кубком ЛЧ, неймовірний Тадіч та історична поразка "бланкос"

Де Йонг обрав Мессі та Ко

Першим валізи спакував феноменальний 21-річний хавбек Френкі де Йонг, який з 1 липня цього року стане повноцінним гравцем каталонської Барселони. "Новий Хаві", як багато хто величає мегаталановитого футболіста, захищатиме кольори "блаугранас" щонайменше до кінця сезону 2023/24. Жорстку боротьбу за вихованця Віллема також вели ПСЖ та Манчестер Сіті, однак найбільший талант нідерландського футболу за останню декаду обрав Камп Ноу після відчайдушного маневру Жозепа Бартомеу.

Президент Барси практично в останній момент вирвав де Йонга з пащі заклятого трансферного ворога "кулес" ПСЖ. Зважаючи на те, як Френкі познущався над володарем "Золотого м'яча" у Мадриді, зараз 75 млн євро, заплачені каталонцями, видаються мізерною сумою. Після потенційного виходу Аякса у півфінал або фінал Ліги чемпіонів, його вартість може перевалити й за сотню.

Реал – Аякс: Де Йонг виграв дуель у Модріча – вражаючі дії майбутнього гравця Барселони

Де Лігт також на шляху в Барселону

Капітан амстердамської банди та один з найперспективніших центрбеків сучасності мріє вирушити у Сьюдад Кондаль вслід за своїм другом Френкі де Йонгом. 19-річний захисник, який став непрохідною стіною для гравців Реала на Бернабеу, неодноразово зізнався у симпатіях до каталонського клубу. Зрештою, зацікавленість у підписанні де Лігта публічно підтвердив Жозеп Бартомеу: "Ми стежили за ним деякий час. Він перебуває у нашому трансферному списку. Березень – час прийняття важливих рішень. Цього місяця ми обговоримо цю тему, коли будемо планувати літню кампанію".

Атлетіко начебто також прагне підсилитись де Лігтом, якого на Ванда Метрополітано вважають ідеальною заміною Лукасу Ернандесу. Останній, нагадаємо, перебуває за крок від переходу у мюнхенську Баварію. Виконавчий директор та головний акціонер мадридського клубу Анхель Хіль Марін сподівається, що 80-ти млн євро, виручених на продажі француза, виявиться достатньо, щоб переконати Аякс. Однак найбільша проблема "матрацників" – бажання самого гравця, який марить Камп Ноу.

Тальяфіко хоче працювати з Сімеоне

На відміну від свого молодого партнера по обороні, Ніколас Тальяфіко готовий спробувати щастя саме на Ванда Метрополітано. 26-річний гравець збірної Аргентини – один з головних кандидатів на заміну бразильцеві Філіпе Луїшу, який влітку покине Атлетіко на правах вільного агента. Спортивний директор "індіанців" Андреа Берта та головний тренер команди Дієго Сімеоне начебто контактували з вихованцем Банфілда одразу після матчу Реал – Аякс. Подейкують, що "Чоло" залишився враженим великою працездатністю і тактичною грамотністю свого співвітчизника.

Тальяфіко навіть не приховує, що хотів би попрацювати з Сімеоне: "Якщо він звернув на мене увагу, значить я роблю все правильно. Для мене було б великою честю грати під його керівництвом. Однак зараз мені потрібно думати про Аякс, адже ми все ще беремо участь у трьох турнірах".

Nicolás Tagliafico this season:



2.3 tackles per game

2 interceptions

1.4 fouls

1.7 clearances

5 goals

3 assists

84.1% pass completion pic.twitter.com/xI3EDPstFf — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) 4 березня 2019 р.

Зієш – на прицілі у Баварії

Вибуховий марокканський вінгер вважається головним кандидатом на заміну Ар'єну Роббену у Баварії. "Ротен" вже зробили першу пропозицію амстердамському клубу щодо трансферу 25-річного футблоліста, вартість якого оцінюється у 35 млн євро. У поточному сезоні Зієш повністю розкрив власний талант, оофрмивши дабл-дабл з голів та передач – 19+15. Його контракт з Аяксом розрахований до 2021 року.

Мазрауї марять у Валенсії

Знаменитий в минулому іспанський вінгер, а нині один зі скаутів Валенсії Вісенте Родрігес ледь не щотижня відвідує матчі Аякса, щоб подивитись за грою 21-річного марокканця. Нуссаїр Мазрауї став одним з відкриттів не лише Ередивізії, але й Ліги чемпіонів, забивши два голи у найпрестижнішому єврокубку. "Кажани" сподіваються, що швидкий та технічний хавбек без проблем влиється у атакувальне тріденте команди Марселіно поруч з Гонсало Гедешем та Родріго. Лише декілька днів тому Мазрауї продовжив контракт з Аяксом до 2022 року, однак президент Валенсії Пітер Лім вірить, що пропозиція у 20-25 млн євро переконає амстердамців відпустити гравця.

Noussair Mazraoui:

• 2006: Joins Ajax Academy

• November 2016: First contract just before his 20th Birthday (!)

• February 2018: First team debut

• April 2018: New contract

• March 2019: Contract Extension



What a story. You fully deserved it, Nous! #AjaxYouth #Ajax pic.twitter.com/waeguoc0NQ — Ajax Youth Academy (@AjaxYA) 10 березня 2019 р.

Онана – назад у Барселону

Камерунський голкіпер, який лише три роки тому покинув каталонський гранд, де захищав ворота молодіжки, може стати гравцем першої команди "блаугранас". Барселона розглядає 22-річного кіпера, як заміну Ясперу Сіллессену. Досвідчений нідерландець, найпевніше, покине Камп Ноу у пошуках стабільної ігрової практики, тож каталонцям доведеться виходити на трансферний ринок у пошуках дублера для тер Штегена. Нещодавно у інтерв'ю виданню Marca Онана заявив, що повернення у Сьюдад Кондаль – його велика мрія. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює камерунця у 28 млн євро.