Зиеш может оказаться в Арсенале

Полузащитник амстердамского Аякса Хаким Зиеш попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

"Канониры" готовы вступить в борьбу с МЮ за правого вингера, сообщает Sportsmole.co.uk.

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После сверхуспешного сезона 2018/19 для Аякса резко вырос спрос на игроков амстердамцев. В частности, спортивный директор клуба мАРК Овермарс заявил, что Зиеш летом покинет Аякс и перейдет в топ-клуб. Сам марокканец назвал 2 клуба, за которые хотел бы играть, в том числе и Арсенал.

В сезоне 2018/19 Хаким Зиеш провел 29 матчей в Эредивизи, в которых забил 16 мячей и отдал 21 результативную передачу.

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