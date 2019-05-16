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Аякс назвав найкращого гравця сезону – це не Де Лігт

16 травня 19:45 978 Читать на русском
Аякс назвав найкращого гравця сезону – це не Де Лігт
Хакім Зієш / Reuters

Амстердамський Аякс здивував ім'ям переможця у номінації "Гравець року".

Перемогу у номінації здобув марокканець Хакім Зієш, повідомляє твіттер "аяксидів".

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Півзахисник зміг випередити таких зірок команди як Маттейс Де Лігт, Френкі де Йонг та Душан Тадіч. 26-річний хавбек провів 29 матчів в чемпіонаті Нідерландів, в яких забив 16 голів і віддав 21 асист.

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Цей сезон склався для Аякса просто казково. Команда виграла обидва внутрішні трофеї і змогла дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Аякс Аякс Нідерланди Хакім Зієш Хакім Зієш
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