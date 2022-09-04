Український легіонер лондонців Олександр Зінченко буде допомагати своїй команді у матчі з "червоними дияволами". Як мінімум морально.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко вирушив разом з командою на поєдинок 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, повідомляє Evening Standard.

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Нагадаємо, українець отримав мікропошкодження коліна і пропустив два останні матчі "канонірів" проти Фулхема і Астон Вілли. Разом з українцем до Манчестера поїхали півзахисник Мартін Едегор та воротар Арон Ремсдейл, які також відновлювалися після пошкоджень.

Участь Зінченка у матчі з МЮ малоймовірна, адже раніше наставник лондонців Мікель Артета наголошував, що Олекс поки не почав тренуватися у загальній групі. Однак, всі ми бачили, чого вартує присутність українця разом з командою.

Нагадаємо, після 5-ти турів Арсенал йде у турнірній таблиці чемпіонату Англії без втрат, маючи у своєму активі 15 очок. У Ман Сіті та Тоттенхема – на один бал менше. Поєдинок на Олд Траффорд відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 18:30.

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