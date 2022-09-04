"Незважаючи на те, що Коваленко пізніше почав тренуватися з командою, він відповідає своїм найкращим торішнім параметрам.

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Він наполегливо працює над удосконаленням, продовжує зростати і вимагає від себе більшого", – цитує Готті офіційний сайт Спеції.

Нагадаємо, українець, який належить Аталанті, виступає за "орлят" на правах оренди з серпня минулого року. У поточному сезоні Віктор провів три матчі, результативними діями не відзначався. Уже сьогодні 26-річний хавбек зможе покращити свою статистику. Спеція у 5 турі Серії А прийматиме Болонью. Початок зустрічі о 16:00.

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