Тривалий час за єгипетським форвардом стежила Саудівська Аравія. Влітку 2023 року саудівці пропонували Ліверпулю захмарні гроші за Салаха, утім, він залишився в команді.

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Майбутнє Мохамеда досі не вирішено, але, здається, форвард продовжить виступати за мерсисайдців. Про це він натякнув у своїй публікації в соцмережах.

"Ми знаємо, що трофеї – це головне, і ми зробимо все можливе, щоб це сталося в наступному сезоні. Наші вболівальники заслуговують на це, і ми будемо боротися з усіх сил", – написав Мохамед.

Нагадаємо, що Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. Загалом єгиптянин відіграв за мерсисайдців у 349 матчах, в яких забив 211 голів та віддав 89 асистів. Разом з командою він здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

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