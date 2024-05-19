Ганський захисник Наджееб Якубу по завершенні нинішнього сезону покине Ворсклу, але залишиться в УПЛ.

Як стало відомо Футбол 24, Рух уже узгодив умови попереднього контракту з 24-річним футболістом. Угода набере чинності з 1 липня. Платити за Якубу не доведеться, адже його угода з Ворсклою завершується.

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Львів'яни запропонували ганцеві значно вигідніші умови, ніж полтавський клуб. Виступаючи за Рух, Якубу зароблятиме 5-8 тисяч євро на місяць. Остаточна сума буде залежати безпосередньо від показників гравця.

Зауважимо, що Якубу перебрався до України восени 2018 року. Він був одним із тих легіонерів, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Наджееб дуже довго не хотів повертатися у Ворсклу. Загалом в складі полтавців ганець відіграв 78 матчів (2 голи і 2 асисти).

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